蘋果發表會就在今晚！凌晨一點線上直播看這裡

蘋果公司宣布將於16日凌晨1點線上舉辦秋季發佈會，外界紛紛開始猜測蘋果是否會公布iPhone12的最新資訊。對此，手機零售商SellCell針對iPhone12進行民調，有2500多位美國iPhone用戶回覆。其中有58％的受訪者表示5G功能是他們想要升級手機的原因，而有51.5％的受訪者表示小巧的體積也是升級原因之一。

2020-09-12 12:20