快訊

宜蘭1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果發表會就在今晚！凌晨一點線上直播看這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果正式宣布將在美國時間9月15日（台北時間16日凌晨）舉行秋季發表會。（網路照片）
蘋果正式宣布將在美國時間9月15日（台北時間16日凌晨）舉行秋季發表會。（網路照片）

蘋果預計將在台灣時間9月16日凌晨1點舉行新品發表會，今年由於疫情緣故，將不邀請業界人士和媒體到現場，而採用預錄形式播出。聯合新聞網將會同步進行直播，並整理各項最新蘋果新品實用訊息，歡迎一起線上收看。

這次發表會內容眾多，可能聚焦在Apple Watch Series 6、新iPad Air、iOS14的推出，而最受期待的iPhone 12，傳聞將延到10月才有可能問世，也可能在這次發表會就宣布推出日期。

根據爆料，這次發表會最大看點可能是將推出第四代iPad Air，會有新的顏色且支援觸控筆；Apple Watch可能推出SE版，處理性能稍弱，但價格相對Apple Watch還低100美元左右。

Apple Watch Apple 蘋果 iPhone

延伸閱讀

郭明錤說發表會沒有iPhone 12 蘋概股受壓抑

蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

iPhone 12再等等？傳新iPad和Apple Watch發表會先亮相

iPhone 12延到十月？新款iPad與Apple Watch series 6最快凌晨公布

相關新聞

沒有iPhone 12嗎？蘋果發表會凌晨登場 網友預測有三大看點

台灣時間明（16）日凌晨一點，將舉行蘋果秋季發表會，iPhone 12系列究竟會不會在這次發表會中公開，讓果粉非常期待。不過除了新手機，網友也整理出發表會的看點，像是第四代iPad Air出現，還有平價Apple Watch，以及耳罩式AirPods等資訊，都是發表會可以關注的重點，其他網友認為「比起手機，我更期待其他新東西出現，比如電視、汽機車等等」。

果粉再等等！郭明錤：蘋果新品發表會沒有iPhone 12

天風國際證券分析師郭明錤表示，近期Apple可能發表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple W...

iPhone 12外型設計模型搶先曝光？發表會前預測總整理

蘋果上週宣布將在台灣時間9月16日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，邀請函上的「Time Files」字樣，被許多人詮釋可能...

iPhone 12湖水綠疑曝光 網讚：這就是我喜歡的蘋果經典設計

台北時間9月16日凌晨1點，蘋果即將舉行秋季發表會，原本大家預期可能會發表新iPhone，但天風國際證券分析師郭明錤在最新研究報告中卻指出，這次的新品發表只會有新款的iPad Air及Apple Watch。

iPhone 12會怎樣？郭明錤：4款都支援5G

天風國際證券分析師郭明錤預測，iPhone 12應該不會在本周發表 ，但他說，iPhone 12系列包括5.4吋iPho...

蘋果發表會就在今晚！凌晨一點線上直播看這裡

蘋果預計將在台灣時間9月16日凌晨1點舉行新品發表會，今年由於疫情緣故，將不邀請業界人士和媒體到現場，而採用預錄形式播出。聯合新聞網將會同步進行直播，並整理各項最新蘋果新品實用訊息，歡迎一起線上收看。

蘋果iPhone 12受矚目 傳10月23日開賣

蘋果將於15日舉行發表會，目前還不確定亮相的是Apple Watch還是iPhone12，國外媒體猜測，iPhone 1...

蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

蘋果（Apple）年度新產品發表會15日登場。預料蘋果將把焦點擺在Apple Watch、iPad與訂閱服務，力圖藉年底...

新款iPhone傳本週量產 估最快10月中旬出貨

蘋果15日發表會和新款iPhone進展備受矚目，爆料達人在推特上透露，15日發表會鎖定Apple Watch和iPad兩...

iPhone12哪點最吸引人？ 國外零售商統計有三大項目

蘋果公司宣布將於16日凌晨1點線上舉辦秋季發佈會，外界紛紛開始猜測蘋果是否會公布iPhone12的最新資訊。對此，手機零售商SellCell針對iPhone12進行民調，有2500多位美國iPhone用戶回覆。其中有58％的受訪者表示5G功能是他們想要升級手機的原因，而有51.5％的受訪者表示小巧的體積也是升級原因之一。

iPhone 12可望帶動第4季出貨年成長 明年更看好

蘋果iPhone市況備受關注，法人預估，今年新iPhone 12可望帶動第4季整體iPhone出貨年成長，明年首季年成長...

蘋果可能會在下週發表會公布新款iPhone發表時間

蘋果在下週的發表活動中，可能會額外提及新款iPhone 12預計發表時間。

熱門新聞

iPhone 12外型設計模型搶先曝光？發表會前預測總整理

iPhone 12湖水綠疑曝光 網讚：這就是我喜歡的蘋果經典設計

果粉再等等！郭明錤：蘋果新品發表會沒有iPhone 12

iPhone 12會怎樣？郭明錤：4款都支援5G

日經：任天堂將提高Switch年產量20%至2,500萬台

沒有iPhone 12嗎？蘋果發表會凌晨登場 網友預測有三大看點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。