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蘋果發表會就在今晚！凌晨一點線上直播看這裡
蘋果預計將在台灣時間9月16日凌晨1點舉行新品發表會，今年由於疫情緣故，將不邀請業界人士和媒體到現場，而採用預錄形式播出。聯合新聞網將會同步進行直播，並整理各項最新蘋果新品實用訊息，歡迎一起線上收看。
這次發表會內容眾多，可能聚焦在Apple Watch Series 6、新iPad Air、iOS14的推出，而最受期待的iPhone 12，傳聞將延到10月才有可能問世，也可能在這次發表會就宣布推出日期。
根據爆料，這次發表會最大看點可能是將推出第四代iPad Air，會有新的顏色且支援觸控筆；Apple Watch可能推出SE版，處理性能稍弱，但價格相對Apple Watch還低100美元左右。
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