iPhone 12湖水綠疑曝光 網讚：這就是我喜歡的蘋果經典設計

台北時間9月16日凌晨1點，蘋果即將舉行秋季發表會，原本大家預期可能會發表新iPhone，但天風國際證券分析師郭明錤在最新研究報告中卻指出，這次的新品發表只會有新款的iPad Air及Apple Watch。

然而，針對iPhone 12的規格、外形設計及顏色，先前在網路上已經引發一波討論，包括海軍藍的特殊色，以及回歸iPhone 4的方形側邊設計，另外，最上頭的瀏海究竟有沒有縮小，也讓果粉們很好奇。

隨著距離蘋果新機發表會的時間愈來愈近，網路上的爆料也不斷湧現，微博「一枚搞機的原子彈」日前更疑似曝光iPhone 12湖水綠真機，引發底下不少網友們熱議。

從該組照片來看，後置有2顆圓形鏡頭，手機採用直角邊設計，正面還是保有瀏海，但瀏海的面積並沒有如先前傳聞那樣有縮小的感覺，有網友認為整體手機看起來質感還是很不錯，而且與iPhone 11系列外觀相較，最大的區別就是採用了更加方正的直角設計，看起來更有線條感。

不過也有人認為「邊框還是很粗的樣子」、「厚度像磚頭」、「什麼時候去掉瀏海啊？」、「一夜回到舊社會」、「沒11好看」，然而，還是有其他人相當期待新機，表示「這就是我喜歡的蘋果經典設計」、「感覺樣子又做回來了」。

此外，據郭明錤的報告指出，這次 iPhone 12的6.1 吋與 6.7 吋機型瀏海大小與現在的iPhone 11 相同，不過5.4 吋的新款 iPhone 瀏海面積則會略窄。