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iPhone 12仍維持10月對外揭曉 想買Pro機種要等11月

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然中國地區的拼多多服務預告將在9月16日開放預購iPhone 12，但相關消息仍指出蘋果預計本週舉辦發表活動主軸為新款Apple Watch series 6，以及升級處理器規格的新款iPad，至於iPhone 12則會延後至10月才對外揭曉，甚至Pro機種更要等到11月才會開放銷售。

在此之前，相關消息便指出蘋果將在本週發表會上公布下一場發表會時程，同時也有疑似美國電信業者消息顯示，新款iPhone 12的預購時間預計在美國西岸時間10月20日截止，意味蘋果最快會在美國西岸時間10月13日舉辦第二場發表活動，並且在活動當天開放新機預訂，至於新機上市時間則可能會選在美國西岸時間10月23日。

至於因為今年受到新型冠狀病毒疫情影響，蘋果財務長Luca Maestri在日前的財報會議中提到，新款iPhone發表時間將比往年晚幾週，更顯示今年下半年預計推出的iPhone 12將可能延後至10月亮相。

同時，受到新機產能影響，蘋果也可能僅選在10月先推出兩款iPhone 12，而另外兩款Pro機種則會在11月才會進入市場銷售，但預期所有機種都會透過10月舉辦的發表會上公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

拼多多 iPhone 12 iPhone 蘋果 Apple

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