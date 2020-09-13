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蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

中央社 / 舊金山13日綜合外電報導
法新社報導，蘋果在這次發表會邀請函上，寫著隱晦難解的「Time Flies（時光飛逝）」，公司至今對發表會細節仍三緘其口。（路透）
法新社報導，蘋果在這次發表會邀請函上，寫著隱晦難解的「Time Flies（時光飛逝）」，公司至今對發表會細節仍三緘其口。（路透）

蘋果（Apple）年度新產品發表會15日登場。預料蘋果將把焦點擺在Apple Watch、iPad與訂閱服務，力圖藉年底假期必備的服務和裝置，來帶動公司新一波成長。

至於各界熱切期盼、被認為事關蘋果獲利的5GiPhone，根據法新社訪問的分析師，由於疫情對生產線構成干擾，5G iPhone可能於今年稍晚另行發表。

蘋果股價之前飆漲，本週卻下滑超過7%。依據11日股價，蘋果目前市值1兆9200億美元，低於本月初的2兆3000億美元紀錄高點。

但蘋果依然是華爾街市值最高的公司，亞馬遜（Amazon）以1兆5600億美元的市值排名第2，微軟（Microsoft）1兆5400億美元排第3。

法新社報導，蘋果在這次發表會邀請函上，寫著隱晦難解的「Time Flies（時光飛逝）」，公司至今對發表會細節仍三緘其口。

外界則預測蘋果將發表iPhone以外的產品或服務。根據分析師說法，世人有可能看到新版Apple Watch、iPad、MacBook和訂閱服務，甚至是Apple TV機上盒。

分析師並提到，新款iPad可能加強擴增實境功能；蘋果也可能用「套餐訂閱」（subscription bundle）方式，以吸睛價格提供音樂、新聞和電視等服務。

Apple Watch方面，目前已知新版作業系統WatchOS7將內建睡眠追蹤功能。蘋果也可能強化Apple Watch的健身或健康功能。

顧問公司Techsponential分析師格林加特（AviGreengart）說：「智慧手錶領域存在競爭，但蘋果仍是銷售龍頭且大幅領先對手。現在蘋果仍有空間運用本身的領先地位。」

「蘋果已承認他們正在開發手錶血糖監測功能，如果他們成功，就會是件大事。」

Apple Apple Watch 5G

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