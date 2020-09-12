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iPhone12哪點最吸引人？ 國外零售商統計有三大項目

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果公司即將推出iPhone12，外界紛紛預估其規格和內容。圖擷自phonearena
蘋果公司即將推出iPhone12，外界紛紛預估其規格和內容。圖擷自phonearena

蘋果公司宣布將於16日凌晨1點線上舉辦秋季發佈會，外界紛紛開始猜測蘋果是否會公布iPhone12的最新資訊。對此，手機零售商SellCell針對iPhone12進行民調，有2500多位美國iPhone用戶回覆。其中有58％的受訪者表示5G功能是他們想要升級手機的原因，而有51.5％的受訪者表示小巧的體積也是升級原因之一。

根據「phonearena」報導，手機零售商SellCell針對2500多位美國iPhone用戶進行調查，發現5G連線是最多用戶期待的功能，有58％的受訪者表示會因為5G連線功能而升級iPhone，而有51.5％的受訪者認為iPhone12小巧的機身也是升級的關鍵。另外有41％的受訪者則是對iPhone12的新設計感到期待，因為新設計讓人聯想到iPhone4，跟iPhone 11相比，邊框也可能更狹小。

除此之外，有受訪者表示相機、新晶片、120Hz屏幕等都將是他們選擇升級的關鍵，不過 LiDAR掃描儀似乎不太令消費者期待，因為它在iPad Pro上並未產生太大影響。整體調查中，還是有41％受訪者計劃升級iPhone 12，而計劃升級的受訪者中有44％的人考慮使用iPhone 12，因為價格和尺寸相較於iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro Max更符合期待。

民調 iPhone 12 Apple

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