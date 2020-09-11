電信商一封郵件洩漏消息 外媒曝光iPhone12開賣時間

iPhone12發佈時間各界都在猜測，不過近日就有爆料達人爆出電信商所寄發的電子郵件，文中除透露新款iPhone的預購日期，也有人推算出蘋果公司可能舉行iPhone12發佈會的時間。

知名爆料達人@evleaks於Twitter曝光一封電信商寄出的電子郵件，內容提到全新的iPhone12即將推出，且會配有5G的功能體驗，而文末更提到關鍵日期－10月20日（週二）為iPhone12的最後預購日期。

而《phonearena》指出，若10月20日為最後預購日，蘋果公司就有可能會在10月13日（週二）舉行發佈會，並在10月16日（週五）開放預購，而10月23日則會出貨。

不過《phonearena》也提到@evleaks所貼出的郵件，內文只有說明iPhone12 5G，並無說明iPhone12 Pro 系列的產品，因此認為高階手機是受到延遲，Pro 系列的機型或許要等到11月才會推出，並不會與iPhone12同時開售。

近日有消息流傳蘋果將於台灣時間9月16日凌晨1點線上舉行發佈會，不過發佈邀請函中只有寫下「Time Flies」的字樣，可能暗示發表會是以新款Apple Watch series 6為主，而非新款iPhone12系列。