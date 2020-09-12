蘋果可能會在下週發表會公布新款iPhone發表時間

蘋果在下週的發表活動中，可能會額外提及新款iPhone 12預計發表時間。

雖然蘋果已經確定會在美國西岸時間9月15日上午10點 (台灣時間9月16日凌晨1點)舉辦新品發表活動，即便不少人預期蘋果將會在這場活動上揭曉新款iPhone 12，但彭博新聞報導卻指出這場活動可能僅會公布新款Apple Watch series 6，以及新款iPad機種。而在稍早消息中，更傳出蘋果可能會在這場活動中預告下一場活動時間，意味蘋果將會透過兩場活動公布下半年更新產品。

在先前消息裡，其實就已經傳出因為疫情等因素影響，蘋果今年預計推出的iPhone新機將會延後推出，而蘋果財務長Luca Maestri在日前的財報會議中也提到，新款iPhone發表時間將比往年晚幾週，更顯示今年下半年預計推出的iPhone 12將可能延後至10月亮相。

而分成兩場活動揭曉新品，或許對於蘋果也會是好事，意味將能有更多時間與媒體、消費者溝通更多新品細節，而對於關注蘋果動態的媒體也能有更多時間整體報導內容。不過，對於消費者而言，則需要花更多時間等待。

從近期曝光內容顯示，蘋果預計在美國西岸時間10月20日截止新機預購，意味蘋果最快會在美國西岸時間10月13日舉辦第二場發表活動，並且在活動當天開放新機預訂，至於新機上市時間則可能會選在美國西岸時間10月23日。

過去推出iPhone 8系列機種與iPhone X時，蘋果也因為新機生產問題，僅先讓iPhone 8系列先行上市，直到當年10月才開放iPhone X銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》