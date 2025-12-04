中油三接弊案搜索 藍委轟慢了21天

中油三接二期工程爆採購弊案，檢調大規模約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等人。國民黨立院黨團昨天痛斥檢方「大案小辦」，國民黨團書記長羅智強表示，他早將檢舉函交給法務部，直到前天才搜索，慢了廿一天，他的檢舉人告知，被告已開始滅證串供。他也質疑，難道檢方遇到綠色貪官就展現「慈悲的溫柔」嗎？

中油三接二期工程爆採購弊案，台灣世曦工程顧問公司昨表示，有關該工程訪價歷程及相關資料，皆已完整提供檢調單位及中油公司查閱，後續也將積極配合有關單位調查。

國民黨團昨舉行記者會，羅智強痛批檢方表面大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥、以拖待變」。國民黨團十一月十一日舉行記者會揭發中油工程弊案後、十一月十三日第三度將檢舉函交給法務部代表，但檢方前天才發動大規模搜索。

他表示，檢方搜索行動看似陣仗浩大，但檢舉函裡面多次提到關鍵人物「中油總經理」，中油總經理對東丕營造說「調高預算」、「我們會以你提出的價格做預算」、「不要擔心其他廠商的政治實力」等內容，但中油總經理都不用約談？總經理不用列別告？

羅智強還說，檢方雖然大動作約談世曦前董座等三人，但最後竟然無保請回；時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被院檢依偽造文書千萬交保，還羈押近百日，難道檢方遇到綠色貪官就展現慈悲的溫柔嗎？

國民黨團副書記長王鴻薇表示，檢方偵辦的關鍵人物施義芳是民進黨前不分區立委，但現在因為賴清德總統容不下英系，因此換上民進黨前立委鄭運鵬擔任世曦董事長；換言之，施義芳是不折不扣的政治人，跟民進黨的關係不言可喻。

王鴻薇指出，國營事業在民進黨執政下，不斷安插自己人，一一發生弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱掏空台鹽綠能案、有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉綠能貪汙案等。國營事業成為民進黨政治酬庸、貪腐保證，民進黨不該對社會交代嗎？瘦了國營事業，肥了綠友友，盼檢調揪出真正黑手。