三接工程爆浮報百億 台灣世曦澄清：從未有報載價格

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影
中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，台灣世曦工程顧問公司今表示，三接外推案訪價過程，從未接獲任何營造廠提供122億元或更低價格的正式及非正式報價。

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署昨搜索中油總部等11處地點，約談13人到案，其中台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人列被告，移送台北地檢署漏夜偵訊。檢察官複訊後命3人無保請回，不排除今天還有人移送複訊。

據調查，世曦工程顧問公司曾向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算，後來標金提高為200多億元，而皇昌與宏華營造也報價200餘億元，世曦最後折衷報以253億元報給中油，中油認為此價格可行，報請行政院核定通過。

世曦工程指出，自2021年接受中油公司委託辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」的預算編列工作，從未接獲任何營造廠提供122億元或更低價格的正式及非正式報價。

世曦工程說，況依前述工程的規模及特性，參酌疫情及烏俄戰爭前後期間的市場人力、機具、材料價格，以及鄰近工程標案金額研判，所謂某廠商曾提出122億的價格，與行情相距甚遠，也從未出現於報價資訊中，再者，本案招標過程也無出現低價搶標的情事。

世曦工程表示，有關本工程訪價歷程及相關資料，本公司皆已完整提供檢調單位及中油公司查閱，本公司後續也將積極配合有關單位調查。

中油 觀塘 三接

