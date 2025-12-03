諷檢察官「慈悲的溫柔」 羅智強：檢舉人聽說中油三接已在滅證串供

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，現延燒中。檢調昨日正式啟動搜索。國民黨立院黨團今舉行記者會，書記長羅智強質疑自他將檢舉函交給法務部以來，到昨日搜索，慢了21天，而他的檢舉人告知，已開始滅證串供。羅智強說，檢察官不要讓大家覺得在包庇，要辦就好好辦。

中油三接二期工程爆採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署昨搜索中油總部等11處地點，約談13人到案，其中台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人列被告，移送台北地檢署漏夜偵訊。檢察官複訊後命3人無保請回，不排除今天還有人移送複訊。

國民黨團今舉行記者會。羅智強先拿著本報頭版，對比中油工程弊案和清潔隊員將餘值32元電鍋送拾荒婦的報導，非常氣憤說這是兩個世界。

羅智強表示，檢方辦民進黨貪腐案有36計，第1計是叫「欲縱故擒」，表面上大陣仗搜索，好像抓人；第2計叫「大案小辦」；第3計叫「棄車保帥」；第4計叫「以拖待變」。11月11日國民黨立院黨團舉行記者會，他第三度把檢舉函交給法務部，他的檢舉人告訴他，3年前檢舉石沈大海，今年8月檢舉石沈大海，走投無路才找到他，他第三度把檢舉函交給檢方，結果昨天搜索，慢了21天。

羅智強表示，期間他的檢舉人有來聯繫，該人稱聽說都在銷毀證據，都在滅證跟串供，檢察官這叫「慈悲的溫柔」，對貪官慈悲又溫柔。而檢舉函裡多次提到關鍵人物都是中油總經理，每一件都指向中油總經理，中油不用查，總經理不用約談？台灣世曦也有問題。他曾質詢過當時的中油總經理、現任中油董事長方振仁，方說「開標時我是總經理，但是招標過程是前總經理的事，不關我的事」，前總經理叫李順欽，李也當過中油董事長，名字都給檢方了。

羅智強指出，把世曦董事長等3人變被告約談卻被無保請回，國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉偽造文書被收押以1千萬交保，遇到不是民進黨的就押人取供，遇到綠色貪官就是慈悲溫柔。他直批，檢調這種辦案方式看起來就像在放水，涉及在野黨的任何案件會這麼慢嗎？綠色執政就是貪腐保證，檢察官不要讓大家覺得在包庇，要辦就好好辦。

黨團副書記長王鴻薇表示，在這次中油弊案裡，有個關鍵人物叫施義芳，施為英系，賴清德總統容不下，現換上前立委鄭運鵬。施是不折不扣的政治人，從2008年到2020年，每4年都會被民進黨提名為不分區立委，跟民進黨之間的關係深厚不言可喻，若無立委可當，就安排施擔任台灣世曦工程董事長。

王鴻薇表示，世曦工程是台灣工程界的龍頭，施義芳去任職時有滿滿的花籃，政商關係雄厚，國營事業在民進黨執政下，不斷安插自己人，但也看到一一發生弊案。爆發弊案對象不只施義芳，也包括掏空台鹽綠能的陳啓昱、「小英男孩」鄭亦麟涉綠能貪汙案等。國營事業成民進黨政治酬庸、貪腐保證，難道民進黨不該對社會交代嗎？在民進黨執政下，國營事業都虧損累累，瘦了國營事業，肥了綠友友，希望檢調揪出真正黑手。