快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

三接弊案3名被告無保請回 台灣世曦：各界不應沒有根據揣編案情

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣世曦工程顧問公司經理陳建中涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影
台灣世曦工程顧問公司經理陳建中涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。台灣世曦昨強調並無浮報百億經費情況，今早再聲明，公司員工經檢方複訊後均無保請回，請各界不應沒有根據揣編案情，妨礙司法進行。未來也將盡力配合調查釐清。

中油三接工程採購傳出弊案，法務部廉政署、調查局昨搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，並通知世曦前董座施義芳13人到案說明，今凌晨移送3名被告，包含世曦前董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等到北檢複訊。

3名被告經檢方複訊後無保請回，其他包含中油副總黃榮裕在內的中油採購人員、世曦職員皆為證人，由廉政官訊問後請回。

對此，台灣世曦今早再發新聞稿聲明，昨（2日）檢調單位至本公司進行搜索與傳訊同仁，本公司均全力配合，目前同仁訊後「皆獲無保請回」，並請各界不應沒有根據揣編案情，妨礙司法進行。

台灣世曦重申，本公司恪守專業倫理，尊重司法調查程序，未來檢調如對本案尚有任何疑義需調取資料，本公司皆會主動、全面配合提供必要協助，也期盼透過司法公正調查，盡快徹底釐清外界疑慮。

台灣世曦表示，目前本公司營運及各項業務推動不受影響，將持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。

台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影
台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影
台灣世曦工程顧問公司工程部主管張欽森涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影
台灣世曦工程顧問公司工程部主管張欽森涉浮報中油天然氣三接工程，北檢複訊後請回。記者潘俊宏／攝影

弊案 廉政署 司法 中油 三接

延伸閱讀

中油天然氣三接工程疑浮報百億 世曦工程前董座、中油副總訊後請回

中油三接工程採購傳弊案 3名被告北檢複訊後無保請回

三接涉浮報百億工程費 中油：尊重、全力配合調查

台灣世曦聲明 全力配合中油三接案司法調查

相關新聞

中油天然氣三接工程疑浮報百億 世曦工程前董座、中油副總訊後請回

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署昨搜索中油總部...

諷檢察官「慈悲的溫柔」 羅智強：檢舉人聽說中油三接已在滅證串供

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，現延燒中。檢調昨日正式啟動搜索。國民黨立院黨團今舉行記者會，書...

三接弊案3名被告無保請回 台灣世曦：各界不應沒有根據揣編案情

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。台灣世曦昨強調並無浮報百億經費情況，今早再...

中油三接工程採購傳弊案 3名被告北檢複訊後無保請回

中油三接工程採購傳出弊案，台北地檢署今指揮廉政署、調查局通知交通部所屬世曦工程前董座施義芳等13人到案說明，凌晨移送3名...

環團：三接案 恐有影響預算權的政治人物介入

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元，台北地檢署昨已指揮廉政署、調查局搜索相關人員...

三接弊案 業界：顧問公司政治化 自己人好辦事

中油三接工程傳出疑似浮報工程經費逾百億元採購弊案，檢調昨大舉搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員，熟悉工程採購的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。