中油天然氣三接工程疑浮報百億 世曦工程前董座、中油副總訊後請回

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署昨搜索中油總部等11處地點，約談13人到案，其中台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人列被告，移送台北地檢署漏夜偵訊。檢察官複訊後命3人無保請回，不排除今天還有人移送複訊。

13名約談對象中，中油有6人，世曦工程顧問公司有7人，中油部分主要以約談現任副總、時任大肚區天然工程處長黃榮裕為主，但黃榮裕在廉政署訊問後就先離去，未移送複訊。另有楊姓與胡姓證人也移送檢方複訊，偵訊後同樣請回。

據了解，為了穩定國內用氣成長需求，政府於2021年提出中油第三天然氣接收站工程，將離岸約742公尺的港區向外推455公尺，使港區總離岸距離達1.2公里，為避免破壞水下礁體，以延後兩年半工期、增加150億元預算為代價，想在保護生態與穩定北台灣供電尋求平衡，因而委託台灣世曦工程顧問公司負責設計、預算編列、招標文件製作。

台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，詎料卻遭檢舉時任中油總經理與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

國民黨立院黨團11月召開記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，但經過3年都沒消息，其中錄音檔顯示；「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，甚至豪氣的說，「中油錢最多」，明示業者要將預算金額再往上加，業者加碼到150億元，中油覺得還不夠，最後加碼到253億元，期間中油還斥責廠商「不會做頭路」。

據調查，世曦工程顧問公司曾向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算，後來標金提高為200多億元，而皇昌與宏華營造也報價200餘億元，世曦最後折衷報以253億元報給中油，中油認為此價格可行，報請行政院核定通過。