三接弊案 台灣世曦否認浮報經費

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。對此，台灣世曦工程顧問公司強調，經調閱相關過程，並無外傳浮報百億經費情況，將全力配合檢調單位偵辦、釐清案情。目前公司營運及各項業務推動不受影響。

至於前任董事長施義芳是否接受調查一事，世曦工程表示，因施義芳目前未任職於台灣世曦，無從表示意見。

針對三接外推工程被檢舉涉及浮報預算，法務部廉政署昨天前往台灣中油公司暨所屬相關單位執行搜索，並約談中油相關人員。中油表示，相關員工是以證人身分至廉政署接受詢問。對於司法機關依法行使職權，中油指出，一向尊重並全力配合，並已於搜索同時提供所需資料與協助，希望能儘速釐清案情，澄清相關疑義。

中油表示，這次搜索涉及事項，尚待司法程序釐清，中油將本於毋枉毋縱之立場，配合司法機關進行後續調查。