環團：三接案 恐有影響預算權的政治人物介入

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元，台北地檢署昨已指揮廉政署、調查局搜索相關人員。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，國營企業一直都有浮報工程經費的文化，透過採購、工程、土地交易等方式，計畫性的掏空也早已不是新鮮事，呼籲檢調徹查，把國營事業浪費公帑的惡習給改掉。

潘忠政表示，很多開發案背後都是政治問題，而政治問題的背後就是利益問題，三接明明就有替代方案，二○一四年鄭文燦在參選桃園市長時，曾承諾保育藻礁，要把桃園藻礁畫為暫定自然地景，但選上後就裝蒜，很多政客口口聲聲愛家鄉，但做的卻不是這麼一回事，可見背後有龐大的誘因或壓力，讓這些政治人物只能違背原來的承諾。

潘忠政說，國營企業一直有這種浮報工程經費的文化，只不過這次是中油被揭發，二○一八年三接進行環評時，前環保署副署長詹順貴、時任農委會副主委陳吉仲及前環評委員鄭明修等，曾拜訪中油和台電，欲將三、四接整併在台北港，但因中油和台電分別有利益盤算而未能整併，顯見在利益之前，制度都會被破壞，政治人物也因此變得貪婪，國家便會失去競爭力，人與人之間的信任也蕩然無存，希望檢調好好調查，把國營事業浪費公帑的惡習給改掉。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中油三接工程爆發浮編預算爭議只是冰山一角，國營事業透過採購、工程、土地交易等方式被計畫性的掏空不是新鮮事，而這種掏空的手法也絕非幾個國營事業主管搭配廠商就得以完成，還需要有影響預算權的政治人物往返穿梭於其中才有可能，但偏偏這種集團性地進行掏空總是要等到政權移轉的縫隙，或派系利益鬥爭中才得以讓社會大眾一窺其暗黑腐敗。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說「檢調終於動起來」，呼籲嚴查到底，毋枉毋縱；民眾黨團總召黃國昌也說，北檢要查就好好查，不要只做政治動作、虛晃一招；民進黨立委郭國文則說，尊重司法，也盼盡快還原真相。

羅智強提到，以前著名電影「黑金」（又名「情義之西西里島」）的台詞說「我們的政府很有錢啊」，來諷刺國家工程招標弊端，沒想到這次是真實上演。