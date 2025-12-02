中油天然氣三接工程疑浮報百億 世曦工程前董座施義芳深夜移送北檢

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，台北地檢署2日指揮調查局北機站搜索中油總部採購觸、台中大肚區液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司等11處地點，約談世曦前董座施義芳、中油大肚區天然工程處長黃榮裕共13人到案，施義芳深夜被依貪汙等罪移送北檢複訊，案情恐持續延燒。

專案小組約談13名對象中，包括中油6人，世曦工程顧問公司7人，其中施義芳、世曦經理陳建中與工程部主管張欽森3人列被告，其他包括黃榮裕在內的中油採購人員、世曦職員皆為證人。

世曦工程顧問公司經理陳建中涉中油天然氣案，被調查局約談到案。記者潘俊宏/攝影

據調查，台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案由世曦工程顧問公司處理，負責設計、預算編列、招標文件製作等工作，詎料卻遭檢舉時任中油總經理涉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

國民黨立院黨團11月11日開記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，其中有段錄音檔顯示；「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，中油還豪氣地說，「中油錢最多」，明示業者要將預算金額再往上加，一路加到150億元，但中油覺得還不夠；再加碼到253億元，期間中油還斥責廠商「不會做頭路」。