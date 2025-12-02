中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元，台北地檢署今指揮廉政署、調查局通知世曦工程前董座施義芳等13人到案說明。台灣世曦工程顧問公司表示，經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億經費情況，將全力配合檢調單位偵辦、釐清案情。

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明。

台灣世曦工程顧問公司今晚發布新聞稿聲明，針對檢調今日因中油第三接收站案調查，需要進入本公司調查一事，本案日前於媒體報導後，本公司即將相關資料提供中油公司。

世曦工程表示，現已進入偵查階段，本公司全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位的指示，提供必要的文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，本公司願意盡力協助釐清案情。

世曦工程說，本公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，也期盼透過司法程序釐清事實。目前本公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。