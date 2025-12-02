中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明。

北檢指出，今年11月11日接獲匿名檢舉信函，指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部地區機動工作站共同偵辦，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，為保全證據，今指揮廉調人員搜索11處，約談13人到案釐清案情。

國民黨立院黨團11月11日舉辦記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，檢調吃案三年無聲無息。他指出，其中有一段錄音檔報導顯示「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」他認為貪贓到令人髮指的程度，如果媒體報導屬實，檢調不要再睡覺了，中油居然拿納稅人的錢，聯合業者哄抬工程款高達原預算案的三倍，多出100多億元。

羅智強表示，據媒體報導，總工程費253億元中油三接工程，原工程預算94億元，中油在招標前向工程業者訪價，私下請業者報價，接著一路哄抬。當廠商報出122億元，超出原94億元行情，中油還豪氣地說：「中油錢最多！」明示將預算金額再往上加，一路加到150億元，中油覺得還不夠；再加到220億元，中油竟斥責廠商「不會做頭路」。