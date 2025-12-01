企業造林、生態照明 碳匯與生態保育看到希望

農業部林業及自然保育署去年開始媒合企業參與淨零排放與保育，已促成25個專案，企業分別透過造林、生態照明、棲地營造，讓森林碳匯與生態保育看到希望，今天舉行成果發表。

林保署長林華慶表示，林保署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，林保署規劃74件專案，另有12件企業自提專案也通過審查，去年媒合14家企業，今年再增11家，投入金額已超過新台幣8600萬元。

林華慶指出，預估目前參與的企業每年可達到的碳匯約796公噸二氧化碳，雖然不算多，但這只是起步，同時還有森林復育及生物多樣性，不再只是政府或少數學者專家的工作，從企業開始，讓更多人可一起投入。

去年首批參與的企業中，推動永續照明技術與AI管理台的光林智能向林保署提案，盼透過生態照明進行生態保育，去年在馬祖打造全台首座「雌光螢生態照明示範區」，減少光害對雌光螢繁殖干擾，今年則在大雪山與八仙山國家森林遊樂區，打造夜行性動物友善光環境，並運用「人因照明系統」兼顧生態與遊憩安全。

今年新加入的企業中，台塑石化攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵、改善地方環境；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林，以原生樹種加速林相恢復；中華郵政帶領員工植栽高固碳與蜜源植物，並與嘉義大學及在地小學合作進行生物多樣性監測，結合環境教育與棲地營造。

新唐科技於新竹白蘭部落以科技啟動大紫蛺蝶保育計畫，培力部落發展生態導覽與教育；宏碁與台師大團隊合作，在汐止營運總部鄰近的大尖山展開生物多樣性監測；東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，讓綠色體驗更貼近生活。

另有企業以支持友善耕作與環境教育凝聚全民永續行動力，信邦電子推廣自然友善耕作，協助農民維護淺山石虎棲地並採購認證農產品；金色三麥以「友善石虎農作」標章柑橘原汁研發啤酒；福樟實業以國產柳杉打造特教學校課桌椅；聯詠科技攜手荒野保護協會，引領偏鄉學童探索生態；康舒科技推動八煙聚落生物多樣性與食農教育計畫。

林保署介紹首批投入的企業中，根基營造在曾遭濫墾的國有林地種植2750棵原生台灣梭羅木，並打造台灣爺蟬棲地；誌懋公司結合湖山水庫社區，種植近千棵台灣小葉相思樹；信義房屋於台東縣金峰鄉攜手原住民，完成2.14公頃造林與生物多樣性監測；冠德建設推動3.7公頃復育。

另外，中華電信與泰雅族部落合作推動竹林更新與永續利用；裕隆汽車與在地NGO（非政府組織）合作，以地質監測、山徑巡護及無痕山林等教育活動，守護火炎山獨有地景與生態系；中租青年展望基金會結合志工與社區，以手作步道改善澀水森林步道路基，維護安全親山環境。

華碩電腦與觀樹教育基金會及屏科大團隊合作，研究草生栽培對穿山甲棲地的影響，實踐科技與自然共生；智邦科技串聯企業員工與居民推動蝙蝠公民科學行動，促進人與自然的連結；啟坤科技以數位化與AR技術建立蒸汽火車修復資料庫。