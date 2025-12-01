鍾東錦：碳封存須消除疑慮、保障地方權益

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成2050年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳封存場址，灌注30萬噸二氧化碳，但因民意強烈反彈，視碳封存場為鄰避設施，加上目前尚無專法管理，導致不僅中油申請碳灌注許可埋下變數，也不利未來碳封存發展。

2025-11-30 05:50