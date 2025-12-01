快訊

鍾東錦：碳封存須消除疑慮、保障地方權益

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
中油公司苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦場儲氣窖去年2月間一條洩壓軟管爆裂，中油澄清當時碳封存場還沒有建置。本報資料照片
中油公司苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦場儲氣窖去年2月間一條洩壓軟管爆裂，中油澄清當時碳封存場還沒有建置。本報資料照片

中油在苗栗縣通霄鐵砧山推動碳封存試驗計畫，引起地方不安。苗栗縣長鍾東錦昨說，鄉親普遍擔心安全性及資訊不足，盼「讓科學說話，也要保障民眾權益」。

「聯合報」專題披露，苗栗鐵砧山碳封存場址備受地方關心。鍾東錦指出，立委陳超明11月17日辦理現地會勘，部分居民擔心可能「未告知就上路」，頗感不安。

鍾說，完全理解鄉親心情，要求中油在尚未與地方充分溝通、取得理解與信任前，不得進行任何工程、示範作業、鑽探、設備移入。

鍾指出，中油須提出具體可行的地方溝通計畫，包括事前告知制度、公開說明會、監測資訊透明化、地方共同監督機制，及里民意見回應管道，並需事前通報縣府與鎮公所，確保資訊公開。

碳封存計畫「回饋金」也引發不滿，部分居民質疑「獨厚梅南里」。中油澄清，回饋金是經濟部地質調查及礦業管理中心依「礦場權利金」分配，地礦中心承諾修法，擴至整體受影響區域。

鍾東錦指出，封存試驗屬國家重大能源與氣候政策，中央、地方應站在同一陣線，「身為地球村一分子，沒理由不支持」，但中油須消除疑慮、保障地方權益，才能讓政策順利推動。

