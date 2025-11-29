閱讀秘書／為何選址鐵砧山？中油深耕多年 熟悉地質

中油利用面積約一點○二五公頃的鐵砧山原天然氣開發區，鑽設一點八五公里深的二氧化碳注入井，投入小規模碳封存試驗，預計共執行三年，每年將灌注十萬噸二氧化碳，總灌注量卅萬公噸。

據了解，中油選擇鐵砧山天然氣注氣產氣區為封存場址，主因是該區域封存潛力其實相對較小，但中油在此區進行數十年天然氣注儲工作，有豐富操作經驗與完整的井下地質資料，對地質與結構掌握度較高，可較快完成碳封存試驗，並提供實證數據作為未來開發場址、法規訂定、修訂的依據。

中油表示，這項計畫也將為後續未來大規模、商業化的碳封存奠定技術基礎，碳封存技術不僅是達成實質減碳效益的工具，更可協助台灣高碳排產業在全球淨零轉型趨勢下，能維持國際競爭力。

苗栗縣府工商發展處指出，中油對二氧化碳封存試驗計畫，已擬妥相對應的風險管控對策，包括風險管控對策、地面設置洩漏偵測器、井下溫壓監測、土壤氣體及地下水監測、訂定操作標準作業程序及訂定緊急應變機制，且經中央環境部備查在案，並將依據事件性質，通報消防局、環保局等相關主管機關，發生突發狀況，可以即時應變。