碳封存專法草案 政策環評中

中油將在苗栗啟動國內首座碳封存場，但遭遇民意反彈，加上中央碳封存管理專法尚未出爐，前途未卜。環境部表示，碳封存管理辦法草案正在彙整各方專業意見，由於碳捕捉及封存（ＣＣＳ）是國家重要減碳政策，環境部目前正進行政策環評，作為未來個案環評的上位指導。

經濟部能源署副署長陳崇憲日前表示，明年啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計二○二九年展開碳灌注，二○二六年展開地質調查，目前桃園、林口、雲林以南封存空間潛能大；二○二七、二○二八年完成硬體建設；二○二九年展開灌注，接著花二、三年驗證，若一切順利，加上法規明確、有足夠經濟誘因，目標二○三五年可部署百萬噸級商業規模碳封存設施。

中油在苗栗的鐵砧山天然氣專區設碳封存場，已在兩年前走完環評程序，但此案是以舊的油氣場改為碳封存場，因此只提環境差異分析報告，經環境部環評大會審查通過，成為國內首座、也是指標碳封存場址。業界指鋼鐵、石化、水泥等碳排放大戶減碳不易，都期待ＣＣＳ這項解方，也盼中央有專法管理。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，為達到二○三五年國家自定貢獻碳減量百分之卅八正負二目標，ＣＣＳ不可或缺，二○三五年碳封存量要達每年六百萬公噸。行政院已核定碳捕捉、再利用及封存（ＣＣＵＳ）減碳旗艦行動計畫，要積極朝商業規模規畫。適合的封存場址應有詳細地質探勘、進行環評，並經環境部審查許可，而且要將碳捕捉來源及運輸納入規畫，亦即建立ＣＣＳ價值鏈。

蔡玲儀強調，由於ＣＣＳ場址開發屬於對環境有影響的開發行為，環境部正進行政策環評，作為未來個案環評的上位指導，兼顧環境保護與國家減碳目標。