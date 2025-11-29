聽新聞
苗栗通霄設碳封存場 地方不安「該場址曾傳爆炸聲」

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐鄭國樑／連線報導
中油在苗栗通霄鐵砧山天然氣專區規畫的碳封存場，位於天然氣儲氣窖廠區正下方，碳氣注氣井已經鑽探打好。記者吳傑沐／攝影
中油在苗栗通霄鐵砧山天然氣專區規畫的碳封存場，位於天然氣儲氣窖廠區正下方，碳氣注氣井已經鑽探打好。記者吳傑沐／攝影

中油要在苗栗跨出我國碳封存的第一步，但封存場周邊里長說，去年中油同一場址天然氣儲氣窖曾傳出如氣爆般巨大聲響，讓居民視儲氣窖、碳封存場如石化廠、焚化爐般的鄰避設施，而且當地有六個里，中油只找一個里開說明會，完全說不過去。

碳封存場位於通霄鎮梅南里，該里張姓里民說，大家都知道中油要搞碳封存場，但潛在危險沒人能掛保證，聽說這是國家的計畫，就算反對，也是狗吠火車。

據了解，中油碳封存場在天然氣儲氣窖正下方，已鑽探打好碳氣的注氣井，中油先前已對梅南里民開過說明會，也在鎮公所舉行科普說明會，但居民多有抵制心理，出席人數少，且多數鎮民質疑安全性。

坪頂里里長邱天送說，二○二四年二月廿日儲氣窖曾傳出疑似爆炸聲，居民一度以為發生氣爆，中油雖澄清是老舊管線破裂，縣府勘查後確認無工安風險，但居民仍拉白布條抗議。

里民未來須與大車爭道

他表示，里民普遍反對碳封存計畫，除擔心二氧化碳注入地下可能危及生命與財產安全，尤其里民進出主要幹道苗卅七線，與未來中油運輸碳氣的大車路線重疊，大車出入頻繁除有交通安全疑慮，也影響生活環境品質。

「碳封存場涉及七、八個里，中油竟只對梅南里民開說明會」，邱天送說，中油罔顧周邊其他里民的意見，完全不顧里民生命財產安全。另有里民說，原本已有儲氣窖，現在又要挖更深的碳封存場，會不會更危險？

今年十月中油為了廠區爆管事件向周邊各里開說明會，會中順帶說明碳封存計畫，但里民說，過程中只聽到這次說明碳封存，之前只向梅南里說明，回饋金也只有梅南里民有，很不公平。城南里長吳昇峰說，中油除了梅南里，從未主動邀其他里長溝通，中油確定運營前若不與其他里民說清楚，不排除串連圍廠抗議。

議員翁杰表示，中油不善盡說明的責任與義務，民眾因不了解與恐慌，恐群起抗爭抵制。議員徐永煌也說，儲氣窖廠區雖在梅南里，但碳封存區域更廣，回饋機制不能獨厚梅南里，對其他里民很不公平。

苗縣府函請中油說清楚

苗栗縣長鍾東錦說，中油只要做到消除鄉親疑慮並顧及回饋，他就全力支持中油ＣＣＳ計畫。

縣府工商發展處表示，這兩年多次函請中油在開發前務必顧及地方民眾權益，十月中旬再函請中油對碳封存計畫的潛在問題，對外說明清楚，確保在社會共識下推進。

