全台首例 苗栗「碳封存」場址引民眾反彈

碳捕捉及封存（Carbon Capture and Storage,CCS）是台灣達成二○五○年淨零目標的關鍵戰略和最後一塊拼圖，中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置我國首例碳封存場址，灌注卅萬噸二氧化碳，但因民意強烈反彈，視碳封存場為鄰避設施，加上目前尚無專法管理，導致不僅中油申請碳灌注許可埋下變數，也不利未來碳封存發展。

另在桃園環保科技園區，中央大學也向桃園市府申請二公頃空地，建置國內首座二氧化碳地質封存先導教學示範場，把二氧化碳灌注至地下頁岩層永久封存。桃園市經發局已同意此案申請探測作業設施的土地借用，也因環境部尚未公布碳封存管理專法，能否設置待觀察。

國發會二○二二年將ＣＣＳ列為國家淨零關鍵戰略，「氣候變遷因應法」也將ＣＣＳ納入，環境部今年也提出ＣＣＳ減碳旗艦計畫，確定明年到二○三五年碳封存目標。

中油指出，鐵砧山碳封存場在地下約一千五百公尺處，原有的天然氣儲氣窖則在地下二千八百公尺處，兩處地層完全不同，中間隔有多層緻密頁岩，可有效阻絕流體移動，彼此互不影響，相關計畫已於公開說明會及各式溝通活動中，向里民、地方代表及縣府充分說明。

中油探採事業部表示，碳封存將完全配合主管機關審查結果與法令規範，謹慎評估、審慎推進；對碳封存及天然氣儲氣窖均有獨立且完善的監測與安全管理機制，並依國際標準訂定操作程序與緊急應變計畫，發生碳外洩或異常時將停止作業及處置，確保安全。

中油強調，碳封存場區原為開採天然氣的區域，兩年前通過環境差異分析改為碳封存場，目前申請灌注許可中，十月一日已向碳封存場鄰近的六名里長說明試車時程，並承諾完成環評承諾項目及許可審查，會持續與縣府及里民溝通，確保資訊透明與環境安全。

中央大學的碳封存示範場計畫由國科會支持經費，向桃市府申請桃科用地獲准。中大地球科學系教授顏宏元表示，探勘桃園濱海地區顯示地下岩層平整，未發現斷層；預計碳封存的砂岩地層在海平面下一千三百公尺深，上方有緻密的頁岩層封住灌注的二氧化碳，絕無洩漏可能，國際上也沒有洩漏事件。

桃園市副市長蘇俊賓指出，ＣＣＳ因牽涉地質安全、環境風險及責任歸屬等議題，須確保過程符合程序正義，只要資訊公開、風險清楚、民眾有參與，市府就會以負責任態度協助凝聚共識。