福5曾失焦 福8衝高解析度

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

福衛八號第一枚衛星齊柏林衛星順利升空，國家太空中心前主任、現任國家實驗研究院副院長林俊良回憶，二○一七年升空的福衛五號遙測相機失焦，花費好一番功夫修正，如今福衛八號不只將原始解析度推升至一米，也將自製率提升至八成四，希望盡快接替福衛五號。

林俊良表示，太空計畫第一期是透過外購學習，第二期採取半外購、半自製，但當時第二期的福衛五號發生問題，其遙測相機失焦，導致影像不如預期，後來透過技術努力校正。本次福衛八號將提供相較福五更高的解析度，希望順利替換福五，提供更清晰遙測影像。

林俊良也談到，福衛八號關鍵元件都由台灣製造，台灣衛星自製率從福衛五號的七成五，至福衛八號已經提升至八成四，當星系布建完成，更可將自製率推升至九成五。

福衛八號計畫主持人劉小菁表示，當年福五準直儀沒有校正好、沒有提供真正的平行光，一毫米的偏差就會造成非常大的失焦。至於福八的鏡頭很敏感，光機設計很怕應力傳遞，如果介面設計不當，應力傳達到主鏡上，差一點就差很多，也是困難之處。

光學酬載組組長黃柏瑄說，當年取得福五影像時非常失落，但從哪裡失敗就從哪裡站起來，團隊逐步克服問題，如更新準直儀，並從國外學習校準SOP，落實每半年或遇地震就校正一次。

黃柏瑄指出，福八做了非常多改進，讓測量更穩定、精確，甚至望遠鏡量測時都要做溫控，用盡一切可能就是要讓福八雪恥，證明太空中心能做出非常好的影像。

齊柏林衛星 福衛八號 福衛五號

