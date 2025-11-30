福衛八號「齊柏林衛星」發射成功 賴總統：打造新護台神山

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

福衛八號齊柏林衛星」昨（29）日凌晨發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代重要一步。未來政府會跟產學研各界攜手合作大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈不可或缺關鍵角色，打造新的「護台神山」。

賴總統指出，「福衛八號」是台灣第一個自製衛星星系，第一顆打頭陣的「齊柏林衛星」，不僅是福衛八號起點，更是台灣邁向太空新時代的重要一步，率先升空的這顆衛星會和後續升空的衛星，構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，它被命名為「齊柏林」，希望齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。

賴總統表示，太空時代已經來臨，台灣除自製衛星，也積極建置國家發射場來具備自主入軌火箭的能力。

齊柏林衛星 福衛八號 賴清德

延伸閱讀

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

相關新聞

福衛8號 齊柏林衛星升空

經五次發射延宕，福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨二時四十四分，自美國加州范登堡太空軍基地搭乘Spac...

首顆自製衛星星系升空 齊柏林衛星昨日搭乘SpaceX火箭

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」於台灣時間昨（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transpo...

福衛八號「齊柏林衛星」發射成功 賴總統：打造新護台神山

福衛八號「齊柏林衛星」昨（29）日凌晨發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星...

福5曾失焦 福8衝高解析度

福衛八號第一枚衛星齊柏林衛星順利升空，國家太空中心前主任、現任國家實驗研究院副院長林俊良回憶，二○一七年升空的福衛五號遙...

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。