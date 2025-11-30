福衛八號「齊柏林衛星」發射成功 賴總統：打造新護台神山
福衛八號「齊柏林衛星」昨（29）日凌晨發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代重要一步。未來政府會跟產學研各界攜手合作大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈不可或缺關鍵角色，打造新的「護台神山」。
賴總統指出，「福衛八號」是台灣第一個自製衛星星系，第一顆打頭陣的「齊柏林衛星」，不僅是福衛八號起點，更是台灣邁向太空新時代的重要一步，率先升空的這顆衛星會和後續升空的衛星，構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，它被命名為「齊柏林」，希望齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。
賴總統表示，太空時代已經來臨，台灣除自製衛星，也積極建置國家發射場來具備自主入軌火箭的能力。
