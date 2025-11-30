首顆自製衛星星系升空 齊柏林衛星昨日搭乘SpaceX火箭

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」於台灣時間昨（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定任務軌道，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，確認衛星電腦、電力、姿態等健康狀態都符合預期。

行政院長卓榮泰昨日於臉書貼文表示，福衛八號是台灣第一個自製衛星星系，由八顆高解析度光學遙測衛星組成，會盡快成為國土監測生力軍，帶領福衛八號星系的後續七顆衛星守護台灣。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信指出，齊柏林衛星上午10時42分與台灣通聯，連線長度12分鐘，目前衛星與台灣地面站通聯情形良好，整體狀況都在預期內。最關鍵的衛星電腦、電力系統與姿態控制均運作正常；其中姿態已大致穩定，衛星電量穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序測試主、備援電源路徑。

首顆自製衛星升空

吳宗信說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計在未來一周內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在三個月後可望開始取像。

TASA指出，齊柏林衛星順利入軌及通聯後，預計一周內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態等資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

福衛八號由TASA結合國內產學研界自主研發，包含六顆原始解析度1米、二顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自2025年起逐年發射，預計2031年全星系布建完成。相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。