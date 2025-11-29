齊柏林衛星順利通聯海外地面站 預計午前首度通過台灣上空

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌道，清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，預計將於今日上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信指出，齊柏林衛星於清晨5時04分脫離火箭，進入預定軌道。負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣新竹、桃園、台南，以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）與南極特羅爾（Troll）研究基地。

吳宗信表示，依其運行軌道，首次通聯將是挪威地面站，此時齊柏林衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動；將利用接下來與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

參與福八元件研發的莘茂科技董事長施茂喬表示，此次研發的複材可維持衛星光學酬載鏡片與感測器相對位置穩定，跟TASA合作，能瞭解設計的目的，「知其然、知其所以然。」執行FS-8A太陽能板實驗模組的立創光電總經理程子桓則說，太空產品要符合嚴苛環境、且能長久穩定運作，規格要求與地面需求差異大，後續若驗證成功，可將技術真正落實到衛星產業應用上。

除了齊柏林衛星外，共乘Transporter-15火箭的5顆台灣自製立方衛星也於今日凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道，5顆立方衛星分別為委託業界打造的鐘雀1號、黑鳶1號以及信天翁1號，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

TASA「新創追星計畫」計畫主持人陳嘉瑞表示，鐘雀1號進行以Ka頻段通訊驗證，目標是衛星可與移動中的車輛高速通聯；物聯網衛星黑鳶1號將滿足深山、海邊等偏遠地區的衛星通聯；信天翁1號則搭載海洋水色照相儀，可探勘海洋資源、服務遠洋漁業。未來TASA將每年利用立方衛星上太空的機會，將國內的元件、酬載放在立方衛星上，盼能快速驗證。