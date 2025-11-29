快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

齊柏林衛星是賴總統命名 齊廷洹：代替我父親從更高視角守護台灣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
齊柏林基金會董事齊廷洹說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。圖／國科會提供
齊柏林基金會董事齊廷洹說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。圖／國科會提供

齊柏林衛星」今天凌晨順利升空，已故導演齊柏林的兒子、齊柏林基金會董事齊廷洹錄製影片，為這顆以父親名字命名的衛星獻上祝福。他說，從今天開始，齊柏林不只是一個名字，也不再只是一個人，它代表著台灣的精神。「它代替我的父親從更高的視角，守護著台灣，用看見這種力量，創造改變」。

齊廷洹從線上收看衛星升空過程，他說，當他看到衛星成功升空的時候，好高興、也好感動，同時他也覺得很榮耀，「這份榮耀不是為了我，而是為了全台灣」。

齊廷洹表示，這次的發射，歸功於所有人的努力，這也正是台灣的精神，大家一起合作。無論是總統的命名，大家不眠不休的努力，少了任何一環，衛星的發射以及運作都沒辦法這麼成功。這顆衛星不只是看見台灣，也更看見世界，它也讓世界看見台灣，看見我們的科學實力，也看見我們是有能力在太空中發展全新的技術。之後還有無數的福爾摩沙系列衛星會升空，希望之後的衛星升空，都能如此順利。

齊廷洹說，他的父親一直以來最希望的事情，「就是把他看見的也讓所有人看見」，這次齊柏林衛星也將用前所未有的清晰度，讓我們看見自己的家園。無論是衛星的升空，還是衛星的命名，「我們全家人、基金會同仁都感覺與有榮焉，能參與這次的發射是我們莫大的榮幸」。也希望在未來見證更多台灣製造的衛星順利升空，並且將我們的家園更清晰更完整的呈現在所有國人、全世界面前，讓大家看見台灣。

齊柏林衛星 福衛八號

延伸閱讀

「齊柏林衛星」在太空守望台灣 賴總統：發展太空產業 打造新護台神山

福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

福衛八號首顆衛星齊柏林成功升空 將對地取像守護國土

相關新聞

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）今天凌晨成功升空並入軌，初步確認「衛星健康」，已於上午首度通過台灣上空。...

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天發射凌晨升空，行政院長卓榮泰表示，齊柏林衛星已在今天上午10時42分首度通過台灣上空，證明...

齊柏林衛星升空 AIT：美台攜手探索宇宙 為人類創造光明未來

台灣自製的福衛八號「齊柏林衛星」今日凌晨順利發射成功，美國在台協會（AIT）在臉書表示，美國與台灣在太空科學與技術領域已...

台灣自製齊柏林衛星成功升空 賴總統：持續打造新的「護台神山」

福衛八號「齊柏林衛星」今天凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。