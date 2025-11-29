「齊柏林衛星」在太空守望台灣 賴總統：發展太空產業 打造新護台神山

福衛八號星系首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分順利升空。齊柏林衛星凌晨5時4分入軌。賴清德總統透過影片表示，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，其中，第一顆打頭陣的齊柏林衛星，搭乘火箭升空入軌，這不僅僅是福衛八號的起點，更是台灣邁向太空新時代的重要一步。

賴清德總統表示，他去年在就職演說提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，因為我相信勇敢探索未知的太空，台灣就會更有自信，在世界舞台上昂首前行。今天率先升空的這顆衛星，會和後續升空的衛星構成緊密的對地觀測網絡，以更高解析度所收集的資料，將應用在國土規畫、農業監測、災害應變，以及環境保護，來提升人民生活福祉，強化國家安全。讓台灣更有力量面對各項挑戰。

「因此，它被命名為齊柏林」，賴總統表示，希望齊柏林導演的精神，可以延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。

賴總統說，太空的時代已經來臨了，台灣除了自製衛星，也積極建置國家發射場，來具備自主入軌火箭的能力，未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業。讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，「打造新的護台神山」。他要感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊，以及產學研夥伴們。願它在太空中持續守護台灣，記錄台灣，也讓世界看到台灣的夢想、勇氣，與耀眼的光芒。

而「齊柏林衛星」是賴清德總統所命名。賴總統曾表示，已故導演齊柏林用空拍影像記錄台灣，其作品喚起人們對這片土地的關懷與責任，因此這顆衛星命名為「齊柏林」。希望齊柏林導演的精神可以隨著這顆衛星，延伸至太空，繼續守望著台灣。

國家科學及技術委員會說，福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務將由8顆衛星組成。衛星為依序研製、今年起逐年升空。其影像原始解析度可達1米以下，比運行中的福衛五號更清晰，以星系方式運作也可更頻繁取像。

齊柏林衛星正是福八任務的第一枚衛星。國科會表示，此命名是為了紀念齊柏林的精神，當時他以空拍影像喚起社會對環境的關懷。如今，這份視野將隨「齊柏林衛星」延伸至太空，化為守望台灣的眼睛。這些衛星影像可應用於國土規畫、農業監測、災害應變與環境保護，強化國家韌性。

除了取像任務，每個衛星也會配備不同科學儀器。國科會表示，齊柏林衛星身上搭載的是成大團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，可進行地面伽馬射線閃光（terrestrial gamma-ray flash, TGF）起源與觸發機制研究，也進行電離層觀測。