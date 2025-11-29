快訊

好消息！ 火箭順利升空 「齊柏林衛星」凌晨5時4分入軌 開始任務旅程

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／國家太空中心提供
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／國家太空中心提供

國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分順利升空。齊柏林衛星凌晨5時4分進入561公里高度的太陽同步軌道，開始任務旅程。

國家太空中心說，火箭升空8分鐘後，第一節火箭回收，「這是該節推進器第30次飛行」，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，並於凌晨3時38分起，在510公里高度的軌道陸續釋放5顆台灣的立方衛星與其他共乘的衛星；火箭凌晨4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星於發射140分鐘後，約台灣時間凌晨5時4分進入任務軌道。

福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務將由8顆衛星組成，依序研製、今年起逐年升空。國家太空中心表示，其影像原始解析度可達1米以下，比運行中的福衛五號更清晰，以星系方式運作也可更頻繁取像。而「齊柏林衛星」是福八任務首枚衛星，打頭陣上太空。

看見·齊柏林基金會董事齊廷洹也錄製影片，共同關注衛星發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。

回顧發射時程，福八計畫主持人劉小菁說，因為發射行程衝突、美國政府關門導致FAA禁令、火箭整備進度不如預期等，共經歷數次發射日期更動，但她仍堅信FS-8A一定會發射成功。

