香港宏福苑大火…在台港人聲援被噤聲民眾 提5大訴求籲查明真相

香港大埔宏福苑大火至少造成159人死亡，部分港人因要求徹查真相遭警告甚至拘捕。在台港人今天下午舉行集會，提出五大訴求，聲援為尋求真相而被噤聲的香港民眾，並要求公開調查火災真相、徹查監管失職。

在台港人7日下午在台北濟南教會舉行「拒絕惡法滅聲‧譴責港府集會」，並提出「五大訴求」：譴責港府濫用「港區國安法」壓制人民權利；要求妥善安置所有受影響災民；聲援所有因尋求真相而被噤聲的香港市民；要求公開調查大埔宏福苑火災真相；要求徹查相關官員與工程監管失職。

在台流亡港人赴湯表示，在正常社會中，查明責任、保障公共安全是最基本的公民權利；但在今天的香港，提出疑問者卻被標籤為「以災亂港」、遭拘捕與噤聲，赴湯對此提出強烈譴責，「這些行徑侵害人權，明確違反國際人權法。我們敦促港府立即停止打壓，恢復真相與公義」。

台灣香港協會理事長桑普指出，「大火燒人，政府抓人。防民之口，甚於防火」。這一次的大火反映了香港全方位的制度崩潰。從3.3億港元（約新台幣13.2億元的）的天價維修費、失靈的警報與噴水系統，再到港人連署要求獨立調查，卻遭拘捕、封禁訴求標語等，和中國的情況一模一樣。

民陣前副召集人鄭司律也指出，從前香港的重大災難都有成立獨立調查委員會，甚至這次大火也有些香港前高官提出要獨立調查，而香港市民只是提出相同訴求，卻面臨噤聲、拘捕等後果，顯示香港制度已徹底失靈。

香港邊城青年理事長馮紹天指出，香港大火不是意外而是人禍，是政府漠視各界提出問題，甚至可能出現利益輸送的現象而致；香港本土歷史民間學者徐承恩也認為這場大火「100%是人禍」，並質疑與官商勾結、為省成本使用不合規的建築材料有關。

徐承恩還呼籲台灣人捍衛民主自由。香港大火是失去自由、失去制衡的結果，呼籲台灣民眾守衛自由民主的防線，台灣即使不完美，但只要還是自由民主的國家，就有機會去提出問題，透過公民社會的壓力讓情況得到改善。

馮紹天表示，以前有些人會認為，不關心政治，生活會更穩定，「可是我們今天看到其實並不是這個樣子」，如今香港政府只允許哀悼，不允許追查真相，甚至用國安法去處理這一次的問題，出現「以災亂港」的說法。但他也指出，從此次災難可看到香港人還是保有韌性，能用自己的力量進行自救，以不同的形式繼續體現「香港精神」。

集會結束後，於濟南教會內舉辦悼念儀式，不少在台港人前來悼念香港宏福苑大火罹難者。

香港行政長官李家超日前表示，在這場大火中，看到多個環節失誤，要進行系統性改革。會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，希望委員會可以盡快向他提出建議及報告。

在大火陰影之下，香港立法會7日如期舉行選舉，李家超日前也表示，很多工作需要立法會審議及制定法律才可以落實，這是對香港未來最負責任的態度。