六合彩中獎！幸運兒掏一半獎金捐助宏福苑災民 網感動：香港人超級棒

大埔宏福苑5級火災造成逾百人死亡，居民極需社會援助，有六合彩中獎幸運兒就在社交平台發文，兌現承諾，把六合彩彩金一半金額捐出幫助宏福苑大火災民，並分享幸運投注過程，寄語「香港人加油」。

帖文引來網友熱議，大讚樓主善心，「好心有好報，希望你繼續中獎」、「好人一世平安！」、「香港人真的超級棒」。

宏福苑火災見證香港人互助精神。事緣有網友於12月2日（星期二）在社交平台Threads發布實體六合彩彩票照片，指他買中第25/126期六合彩四獎、六獎及七獎，獎金總數9,960元（約新台幣4萬元），會把當中一半捐出幫助宏福苑大火災民，「又是9600元（第四獎），加油！我會拿一半捐給宏福苑」。

幸運兒中近萬元六合彩 捐出一半援助宏福苑大火災民

事隔3天，樓主果然「說話算話」，於12月5日（星期五）發布六合彩「派彩及兌現紀錄」照片，以及捐款收據截圖，顯示他已捐款5,000元（約新台幣1萬元）幫助宏福苑大火災民，「履行承諾，捐出六合彩派彩一半金額$5000予東華三院幫助宏福苑災民」，並寄語「香港人加油」。

從「派彩及兌現紀錄」照片見到，樓主於12月4日（星期四）領取六合彩獎，有1注中了四獎（彩金9,600元，約新台幣38585元），1注中了六獎（彩金320元，約新台幣1286元），1注中了七獎（彩金40元，約新台幣160元）。捐款收據截圖則見到，樓主於12月5日晚上10時許向東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」捐出5,000元。

揭露幸運投注經過

樓主又透露幸運投注經過，指當日他到葵芳葵翠邨旁的馬會投注站購買六合彩「電腦選號」，「走進投注站跟他說要買電腦選號（自動選號）的彩券」，終成功中獎。

網友：好人有好報

網友看過帖文紛紛大讚樓主善心，「下次頭獎有你份，記得去買」、「香港人真的超級棒！」、「好人有好報，希望你繼續中獎」、「好人一世平安！」、「香港有你這種好人真的很好啊，下次一定要中頭獎」、「履行承諾的真男人」。

延伸閱讀：

油麻地男壓女在地片瘋傳…熱褲女掙扎呼救後續恐怖 路人冷漠惹議

4億六合彩頭獎得主揭秘生活變化 「靠1招中獎」繼續返工原因心酸

文章授權轉載自《香港01》