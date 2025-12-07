快訊

香港宏福苑大火殷鑑…北京市展開高樓火災風險清查整治行動

中央社／ 台北7日電
有鑑於香港宏福苑大火造成重大傷亡，加上北京高樓層住宅眾多，北京市消防救援總隊今天宣布，全市自即日起至2026年3月將展開高層建築重大火災「風險隱患排查整治行動」。（中通社）

有鑑於香港宏福苑大火造成重大傷亡，加上北京高樓層住宅眾多，北京市消防救援總隊今天宣布，全市自即日起至2026年3月將展開高層建築重大火災「風險隱患排查整治行動」，將鎖定有人員居住和活動的高層民用建築，以及興建中的工地。

根據北京市消防救援總隊資料，今年11月，北京全市消防單位共處理居住場所火災180起，無人死亡。該隊表示，這些火災的原因主要和民眾用火不慎、電氣線路故障及臥床吸菸有關。

鑑於北京市高樓林立，特別是郊區擁有眾多高樓層住宅社區，北京市消防救援總隊提到，近期北京地區頻繁出現大風天氣，加上冬季至春季是火災高峰期，民眾注意防風保暖的同時，切勿忘記用火用電安全。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，至今已造成159人死亡，另有31人失蹤，並造成79人受傷。不久，中國國務院安委會即展開「高層建築重大火災風險隱患排查整治行動」，重點清查有人員居住和活動的高層民用建築，特別是正在進行外牆改造施工的高層民用建築。

香港大火 宏福苑 北京 火災

