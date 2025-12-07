陸駐港國安公署 警告外媒勿觸法

大陸駐香港國家安全公署昨天約談駐港外國記者，指控部分媒體對宏福苑火災及香港立法會選舉的報導存在虛假資訊和炒作抹黑，國安署並警告「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

據大陸駐港國安公署官網昨天發布，當天該公署依據「香港國安法」有關規定，約談駐港外國新聞機構負責人與記者。該公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假資訊，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，「傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，公署對此表示嚴重關切。

公署表示，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守「香港基本法」、「香港國安法」和「香港維護國家安全條例」等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報導原則，不得編造傳播虛假資訊。

公署強調，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報導；希望嚴格遵守有關法律規定；「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署「將一如既往密切關注媒體的相關報導」。

但官方並未公布究竟約談了哪些境外媒體與記者，也未正式宣告是否已採取相關司法行動。

港府發言人三日曾對「外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子」發表批評，指其不但就特區政府跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作發表失實和抹黑的言論，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿及反對。

據指出，某美國媒體二日刊登社評文章，引發外界對港府災後輿論處理的關注。港府保安局局長鄧炳強四日去信該報，強調香港當前最首要的任務是為受災人士提供經濟、住宿、心理輔導等支援，而該媒體文章卻完全未提及。他並稱該媒體刊登失實社評文章，無端詆毀香港的救災工作，帶有極大偏見。

對於港人相關言論與行動，當局已經不少作為，像是「大埔宏福苑火災關注組」發起人之一關靖豐已被國安處拘捕，兩位一直向外分享相關資訊的女大生已經公開表示不再談話。此外，在台港人今（七）日將舉行一場「拒絕惡法滅聲・譴責港府集會」，聲援所有因尋求真相而被噤聲的香港市民，要求公開調查大埔宏福苑火災真相。