香港惡火奪命 陸駐港國安公署警告外媒勿炒作抹黑「好自為之」

大陸駐港國家安全公署說，今天依據港區國安法規定，針對宏福苑大火及立法會換屆選舉的虛假信息和炒作抹黑，約談部分在港外國新聞機構負責人及記者，說「警告他們自我珍重、好自為之」。

駐港國安公署全名「中華人民共和國中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」，據《香港特別行政區維護國家安全法》2020年7月在香港設立。

駐港國安公署發出的新聞稿說，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。

公署稱，近期有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞香港當前和衷共濟的氛圍，誤導國際社會的認知，對此表示嚴重關切。

公署稱希望在港外國新聞機構記者，能秉持職業操守，客觀公正報道，嚴格遵守有關法律規定；警告他們自我珍重、好自為之，不可觸碰法律紅線，重申對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，公署亦將一如既往關注媒體的相關報導。