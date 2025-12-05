快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

成員捲宏福苑大火爭議 民建聯指立法會選情告急

中央社／ 台北5日電
香港宏福苑大火，民建聯黃碧嬌被指曾為維修工程護航，在大火後遭網友猛烈批評。（中通社）
香港宏福苑大火，民建聯黃碧嬌被指曾為維修工程護航，在大火後遭網友猛烈批評。（中通社）

目前是香港立法會第一大黨的建制派民建聯，其成員黃碧嬌被指有份推動宏福苑大維修，遭網友猛烈批評。面對將於7日舉行的立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急，主席陳克勤更拍片指該黨被中傷詆毀，選情「非常嚴峻」。

宏福苑大火主因之一是維修工程問題。不少宏福苑居民早已不滿上屆業主立案法團通過天價維修工程。

民建聯黃碧嬌曾是上屆宏福苑業主立案法團顧問，曾為維修工程護航，在大火後遭網友猛烈批評。民建聯曾發聲明，指網上有許多對民建聯的中傷抹黑及不實謠言，若證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，絕不姑息。

面對立法會選舉，民建聯近日兩度指選情告急。民建聯2天前在其臉書發文，指支持立法會選舉如期舉行，又指過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，均屬虛構失實指控，「是有組織打擊民建聯的選情」。現時民建聯「選情嚴峻」、「全面告急」，呼籲市民一定要在星期日出來投票支持民建聯，「一票不能少」。

民建聯臉書昨天上載主席陳克勤的影片，指有人利用這次災情抹黑民建聯，嚴厲譴責毫無事實根據的中傷和詆毀，民建聯要求政府獨立全面調查火災，堵塞和監管現有制度的漏洞，「我們一定要一查到底，追究責任，還我們死傷者一個公道」。

陳克勤又指，民建聯選情「非常嚴峻」、「很需要你手上的一票」、「一定要堅定支持民建聯」。

民建聯目前是立法會第一大黨，有19個議席，今屆派出26人參選。

香港星島日報專欄大棋盤今天刊文，指在宏福苑火災慘劇下，社會仍陷於悲傷之中，競選氣氛明顯不及之前，多名候選人都預計今次立法會選舉投票率難望有重大突破。

文中又指，民建聯近日在火災中捲入輿論風暴，被網民狙擊，甚至面對建制友黨「搶票」。有建制中人分析，火災事件對民建聯地區直選選情影響較大。

2021年香港立法會選舉沒有泛民主派參選，地方選區投票率只有30.2%，為歷屆最低。

香港大火 宏福苑 立法會 香港 投票率

延伸閱讀

宏福苑大火燒出兩個香港…民間問責 官方急維穩「冒頭就打擊」

宏福苑大火棚網成焦點 港府由巡查化驗到勒令下架

港府批評反華媒體就宏福苑大火發表失實言論

叫「英雄」太沉重！香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

相關新聞

成員捲宏福苑大火爭議 民建聯指立法會選情告急

目前是香港立法會第一大黨的建制派民建聯，其成員黃碧嬌被指有份推動宏福苑大維修，遭網友猛烈批評。面對將於7日舉行的立法會選...

港大火災民津貼增至1.2萬美元 41年住戶喊告政府、房屋署

香港政府第二日短暫解封未受大火波及的宏福苑宏志閣，限時1.5小時安排居民回家取回物品，4日仍有不少住戶返回家中取物。不少...

香港保安局長去信華爾街日報：用偏見批詆毀港府救災

大埔宏福苑五級火造成了重大人員傷亡及財產損失，華爾街日報(WSJ)2日刊登社評文章「香港禁止任何批評宏福苑大火的聲音」(...

香港宏福苑大火 浸大學生會悼念字句遭圍封

香港大埔宏福苑大火造成159人死亡、31人失聯，全城悲慟，浸會大學學生會日前在校內張貼了悼念字句和其他標語，但據報導，悼...

宏福苑大火燒出兩個香港…民間問責 官方急維穩「冒頭就打擊」

香港宏福苑社區大火讓眾多家庭家毀人亡，至少159人喪生。許多港人和團體要求進行獨立調查並對官員問責，雖在當前政治環境下有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。