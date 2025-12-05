香港宏福苑大火 浸大學生會悼念字句遭圍封

快訊

中央社／ 香港5日電
香港宏福苑社區大火讓眾多家庭家毀人亡，至少159人喪生。(美聯社)

香港大埔宏福苑大火造成159人死亡、31人失聯，全城悲慟，浸會大學學生會日前在校內張貼了悼念字句和其他標語，但據報導，悼念字句和其他標語已被校方圍封。

明報今天報導，浸大學生會2日在校內告示板張貼了對大火罹難者的悼念字句及其他標語，包括「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE AREHONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」。

但告示板前天被水馬（注水障礙物）及圍板圍封。據報導，浸大沒有回覆為何圍封。

2019年香港爆發「反送中」運動，本地各大學學生會都參與其中，與校方關係陷入緊張；運動結束後，一些學校禁止了學生會運作，或是不代收會費，令學生會陷入困難。

明報在另一則報導中表示，浸大日前已通知學生會，指校方決定無限期暫停學生會營運，並會接管學生會辦公室、影印室及告示板等設施，同時要求學生會幹事收拾個人物品，明天傍晚前撤出辦公室。

據報導，浸大此前已不為學生會代收會費。

報導表示，學生會批評校方作出決定前沒有與會方充分溝通，僅在辦公室外張貼通知及以電郵方式要求在不足48小時內清空物品，又指校方匆忙決定，不免令人質疑背後是否另有原因。

