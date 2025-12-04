宏福苑大火棚網成焦點 港府由巡查化驗到勒令下架

快訊

中央社／ 台北4日電

香港宏福苑大火後，棚網安全問題迅速成為全港焦點。政府原先僅展開巡查與採取棚網樣本化驗，但未能消除市民憂慮；其後媒體更揭發檢測報告疑涉造假，社會不安情緒升溫。港府在一週內急速調整做法，昨日勒令全港棚網全面下架。

香港宏福苑11月26日發生大火，火勢急速隨著棚網擴散，社會不少聲音質疑棚網質料不合規格，也引起其他正進行維修的大廈居民人心惶惶。

港府於大火發生後公布，屋宇署及房屋局獨立審查組11月27日起展開特別行動，分批巡查工程項目，主動檢查棚架保護網（棚網）等物料的阻燃性紀錄或相關測試文件，並會採取棚網樣本化驗。工程承建商需在7天內向當局提交有關棚網等物料的紀錄或測試文件。

港府又指，房屋局審查組當天已經到4個正進行大維修的屋苑，包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑，採取棚網樣本化驗。

11月28日港府公布，上述4個屋苑的棚網化驗結果，「並無發現不符合『建築物條例』及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求。」

港府的化驗結果未能消除居民的疑慮。香港知名專欄作家馮睎乾日前在其臉書發文，指有移居海外的朋友在怡閣苑長大，父母仍在怡閣苑居住，每戶支付大廈維修費港幣22萬元（約新台幣88萬元），母親曾說大廈被棚網圍封的環境「好得人驚」（很嚇人）。

貼文又指，管理處貼出告示，形容檢測顯示棚網達到政府的防火標準是「好消息」，但這「好消息」根本不能令該位朋友安心。朋友還形容，「總之一日有大維修，一日都提心吊膽。」

據香港01報導，安基苑居民同樣擔心棚網的安全問題，日前業主立案法團召開週年大會，逾200名居民出席。居民紛紛對大廈維修工程表達疑問，主要針對棚網安全問題，也有居民詢問會否暫時拆除棚網。安基苑的維修工程顧問公司與宏福苑一樣，都是鴻毅建築師有限公司。

12月1日，香港01報導深水埗怡閣苑使用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，檢測機構是「濱洲市檢驗檢測中心」及「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。

同樣正進行維修工程的柴灣峰華邨，也採用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，檢測機構也是「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。

但香港01記者致電該北京的檢查中心，職員指報告是假的。「濱洲市檢驗檢測中心」報告在官網的查詢系統找不到紀錄。記者曾致電檢測中心，無人接聽。

12月2日，港府仍表示，屋宇署已就352幢有棚網的私人樓宇採取樣本，陸續分批送交測試；並得悉穗禾苑、清麗苑、怡閣苑及安基苑的維修工程承建商已開始主動拆除棚網。

12月3日晚上，港府急速調整處理棚網的做法並對外說明。

香港保安局長鄧炳強表示，柴灣峰華邨和炮台山富澤花園的棚網都宣稱是由「山東宸旭化纖繩網」生產，宣稱獲得「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」或「濱州市檢驗檢測中心」的棚網阻燃合格檢測報告。

他說，調查所得，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書，至於「濱州市檢驗檢測中心」暫時仍無法聯絡，該公司留下的所有聯絡方式均為空號。

鄧炳強又指，事件涉及行使虛假文書，政府已立案調查。

香港發展局長甯漢豪宣布，全港正進行大維修的大廈，必須在未來3個工作天即12月6日之前將棚網下架。之後棚網送往工地時就地採樣，經指定檢測中心化驗合格才可以再上架。

香港市民雖然可以暫時消除對棚網的憂慮，但香港大廈維修工程衍生的問題，仍未解決。

