港府批評反華媒體就宏福苑大火發表失實言論

中央社／ 香港4日電
圖為香港警方11日30日發布，新界大埔區宏福苑大火一戶被燒毀的公寓的景象。（美聯社）
圖為香港警方11日30日發布，新界大埔區宏福苑大火一戶被燒毀的公寓的景象。（美聯社）

香港政府發表聲明，批評有「反華傳媒機構」和「反中亂港」分子就大埔宏福苑大火發表失實和抹黑言論。

港府發言人昨晚聲稱，「反華傳媒機構」和「反中亂港」分子甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，政府對此表示強烈不滿及反對。

發言人說：「火災發生後，整個香港社會目前正經歷一場集體傷痛。在這個艱難時刻，我們最需要的，是社會團結一致，大家一起守好自己的崗位，盡全力處理好火災的善後工作，令社會可以早日復原。」

發言人說，針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，政府將全力做到「違法必究，雖遠必誅」，依法採取果斷執法行動。

港府在聲明中沒有點名那家「反華傳媒機構」及「反中亂港」分子。在此之前，警方曾依煽動意圖拘捕多人。

宏福苑大火發生後，有港人組成「大埔宏福苑火災關注組」並發起網上聯署，但其後被國安處拘捕。據報導，有海外港人接著發起這項聯署，向港府提出「四大訴求」。

