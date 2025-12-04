快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

老翁喊「我太太在裡面」 成香港惡火代表性畫面

中央社／ 香港2日綜合外電報導
香港宏福苑大火造成至少159人喪生，一名老翁大喊「我太太在裡面」，他痛苦無助的神情被路透社攝影記者給捕捉下來。路透
香港宏福苑大火造成至少159人喪生，一名老翁大喊「我太太在裡面」，他痛苦無助的神情被路透社攝影記者給捕捉下來。路透

香港宏福苑大樓11月26日爆發大火，造成至少159人喪生。一名老翁大喊「我太太在裡面」，他痛苦無助的神情被路透社攝影記者給捕捉下來，成了這場災難最具代表性的畫面。

那是一個晴朗的秋天下午，天空蔚藍、微風吹拂，71歲的黃老先生本來要到學校接他的孫女放學回家。

已退休的黃老先生與他的妻子住在香港大埔宏福苑住宅大樓，兩人平時會輪流步行到學校接回孫女。11月26日，也就是宏福苑集合住宅遭致命大火摧毀的當天，剛好輪到黃老先生前去接回孫女。

在他離開公寓不久後，要求只透露姓氏的黃老先生發現社區其一棟大樓失火。等他匆忙返家，將孫女留在外頭時，發現他與妻子所住大樓的中層竄出熊熊火焰。

他指著吞噬整棟大樓的火焰，大喊：「我太太在裡面！」

悲劇發生一週後，黃老先生的妻子仍下落不明，是30名失聯人口之一。這場大火造成至少159人葬生火窟，成了香港自1948年來死傷最慘重的火災。

黃老先生站在宏福苑社區前面，崩潰地舉起雙臂、痛哭流涕的身影，被路透社攝影記者給捕捉下來並廣為流傳，成了這場災難最具代表性的畫面。

路透社攝影記者蕭文超（Tyrone Siu）說，他是在宏福苑大火發生的約1個小時後抵達現場，當時看到黃老先生站在路邊激動地揮舞雙手，神情極度哀傷。

他說：「這是一張述說一切的照片。無論你來自世界哪個角落，都可以感受到黃老先生的無助與痛苦。」

警方穿著防護衣並戴著頭盔進入大樓尋找遺體時，黃老先生的兒子接受路透社訪問。到了今天，仍然沒有他母親、黃太太的最新消息。

跟他父親一樣，不願透露全名的黃先生說，他想透過講述自己家庭的故事療傷。

有關當局指出，這場大火迅速延燒到7棟高樓，有超過4000人居民受影響，是社區維修工程期間使用不合格的棚網與隔熱泡棉所致。

黃老先生的兒子接受路透社訪問時說：「第一天，他當然無法接受發生的事。」他說，當他的父親看著火勢延燒，從大樓的狀況就「心裡有數」，知道他的太太已凶多吉少。

他們的兒子說，火災發生後，母親曾打電話給父親，兩人簡短通話約1分鐘，但不願透露細節。他說：「那通電話結束不久後，母親就失聯了。」

黃老先生的兒子說，他父親在退休前曾擔任建築維修工頭，並持有電工及水電師傅執照，他一直很擔心大樓維修帶來的安全風險。

他曾將覆蓋家中窗戶的保麗龍板拆除，換成阻燃塑膠膜。他的兒子說，他還會定期對住家外頭的綠色防護網灑水，以保持濕潤。

他說：「儘管知道有風險存在，無論他怎麼做，都無法改變已經發生的事。」

那天下午，在路透社攝影記者拍下這張照片後，黃老先生目睹恐怖的景象發生，一度癱倒在人行道上。隨著夜幕低垂，一名警察拿了一張藍色塑膠椅讓他坐下。

黃老先生抬頭望向自己的住家，對著他的妻子低聲喃喃說道：「我會來找妳的。」

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

香港立法會選舉7日舉行 市民或冷淡投票

ESG最前線／宏福苑省思 小疏忽變巨災

香港大火質疑不斷…駐港國安公署搬出「雖遠必誅」恐嚇批評者

原約好和家人共度聖誕 菲傭於香港大火不幸罹難…10歲兒：希望能當消防員

相關新聞

宏福苑大火前「燦笑比YA」、指罹難者罪孽深重 陸網紅被港警逮捕

港警指出一名26歲的中國籍陳姓網紅於社交平台發布影片，就死傷者作出不當評論。影片內容包括稱死傷者「罪孽深厚」、「這是報應」等字眼，並表示不需對其同情。該名男子甚至在大火延燒濃煙竄上天際時，對著宏福苑自拍大笑並比出YA的手勢，引起網友怒批。

老翁喊「我太太在裡面」 成香港惡火代表性畫面

香港宏福苑大樓11月26日爆發大火，造成至少159人喪生。一名老翁大喊「我太太在裡面」，他痛苦無助的神情被路透社攝影記者...

宏福苑惡火風聲不斷 陸駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣

針對香港宏福苑火災後，有民眾請願，主張要求四項原則等情事，大陸駐港國家安全公署發言人12月3日發表談話表示，香港國安法例...

香港大火質疑不斷…駐港國安公署搬出「雖遠必誅」恐嚇批評者

針對香港部分民間人士對宏福苑大火的質疑，北京駐港國安公署今晚發表措辭強硬的談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖...

最溫暖告別…媽命喪宏福苑大火 女兒代收「最後一個包裹」感動：滿滿的愛

大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令人極為難過。有遇難者女兒在網上發文，指母親生前愛網購…

原約好和家人共度聖誕 菲傭於香港大火不幸罹難…10歲兒：希望能當消防員

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重，死傷者或下落未明者包括多名外傭，據菲律賓傳媒12月2日報道，在大火中不幸喪生的菲律賓傭工Maryan Pascual Esteban原擬在聖誕前回鄉…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。