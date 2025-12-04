老翁喊「我太太在裡面」 成香港惡火代表性畫面

香港宏福苑大樓11月26日爆發大火，造成至少159人喪生。一名老翁大喊「我太太在裡面」，他痛苦無助的神情被路透社攝影記者給捕捉下來，成了這場災難最具代表性的畫面。

那是一個晴朗的秋天下午，天空蔚藍、微風吹拂，71歲的黃老先生本來要到學校接他的孫女放學回家。

已退休的黃老先生與他的妻子住在香港大埔宏福苑住宅大樓，兩人平時會輪流步行到學校接回孫女。11月26日，也就是宏福苑集合住宅遭致命大火摧毀的當天，剛好輪到黃老先生前去接回孫女。

在他離開公寓不久後，要求只透露姓氏的黃老先生發現社區其一棟大樓失火。等他匆忙返家，將孫女留在外頭時，發現他與妻子所住大樓的中層竄出熊熊火焰。

他指著吞噬整棟大樓的火焰，大喊：「我太太在裡面！」

悲劇發生一週後，黃老先生的妻子仍下落不明，是30名失聯人口之一。這場大火造成至少159人葬生火窟，成了香港自1948年來死傷最慘重的火災。

黃老先生站在宏福苑社區前面，崩潰地舉起雙臂、痛哭流涕的身影，被路透社攝影記者給捕捉下來並廣為流傳，成了這場災難最具代表性的畫面。

路透社攝影記者蕭文超（Tyrone Siu）說，他是在宏福苑大火發生的約1個小時後抵達現場，當時看到黃老先生站在路邊激動地揮舞雙手，神情極度哀傷。

他說：「這是一張述說一切的照片。無論你來自世界哪個角落，都可以感受到黃老先生的無助與痛苦。」

警方穿著防護衣並戴著頭盔進入大樓尋找遺體時，黃老先生的兒子接受路透社訪問。到了今天，仍然沒有他母親、黃太太的最新消息。

跟他父親一樣，不願透露全名的黃先生說，他想透過講述自己家庭的故事療傷。

有關當局指出，這場大火迅速延燒到7棟高樓，有超過4000人居民受影響，是社區維修工程期間使用不合格的棚網與隔熱泡棉所致。

黃老先生的兒子接受路透社訪問時說：「第一天，他當然無法接受發生的事。」他說，當他的父親看著火勢延燒，從大樓的狀況就「心裡有數」，知道他的太太已凶多吉少。

他們的兒子說，火災發生後，母親曾打電話給父親，兩人簡短通話約1分鐘，但不願透露細節。他說：「那通電話結束不久後，母親就失聯了。」

黃老先生的兒子說，他父親在退休前曾擔任建築維修工頭，並持有電工及水電師傅執照，他一直很擔心大樓維修帶來的安全風險。

他曾將覆蓋家中窗戶的保麗龍板拆除，換成阻燃塑膠膜。他的兒子說，他還會定期對住家外頭的綠色防護網灑水，以保持濕潤。

他說：「儘管知道有風險存在，無論他怎麼做，都無法改變已經發生的事。」

那天下午，在路透社攝影記者拍下這張照片後，黃老先生目睹恐怖的景象發生，一度癱倒在人行道上。隨著夜幕低垂，一名警察拿了一張藍色塑膠椅讓他坐下。

黃老先生抬頭望向自己的住家，對著他的妻子低聲喃喃說道：「我會來找妳的。」