宏福苑大火前「燦笑比YA」、指罹難者罪孽深重 陸網紅被港警逮捕

香港大埔宏福苑近日發生五級火災，造成多人死傷，全港正進行善後之際，港警指出一名26歲的中國大陸籍陳姓網紅於社交平台發布影片，就死傷者作出不當評論。影片內容包括稱死傷者「罪孽深厚」、「這是報應」等字眼，並表示不需對其同情。該名男子甚至在大火延燒濃煙竄上天際時，對著宏福苑自拍大笑並比出YA的手勢，引起網友怒批。

香港警務處國家安全處3日以涉嫌發布與宏福苑五級火災相關具煽動意圖言論，逮捕陳男。據傳陳男在被逮捕時，表情仍是略有笑意，且眼神流露出不屑，讓人深覺他對災難毫無同理心。

該名男子為YouTube頻道「Kowloon King」的拍攝者，自稱為「白卡聯盟」成員。根據港媒《香港商報》報導，該組織由多名活躍於網路的拍攝者組成，成員常拍攝具挑釁、踩界或惹爭議的內容吸引關注。

港警隨後也發出聲明稿表示，災難發生後社會正全力進行救援及善後工作，任何以災難作為題材、蓄意挑動仇恨或分化的言論，都可能對社會造成負面影響。強調會對相關行為採取「零容忍」態度，並繼續依法追究。