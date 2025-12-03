快訊

宏福苑惡火風聲不斷 陸駐港國家安全公署：以災亂港者雖遠必誅 即使藏身台灣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸駐港國家安全公署3日以發言人談話，未點名地批評「反中亂港份子」與「境外敵對勢力」在香港大火期間的作為。（中新社資料圖）
大陸駐港國家安全公署3日以發言人談話，未點名地批評「反中亂港份子」與「境外敵對勢力」在香港大火期間的作為。（中新社資料圖）

針對香港宏福苑火災後，有民眾請願，主張要求四項原則等情事，大陸駐港國家安全公署發言人12月3日發表談話表示，香港國安法例早已布下天羅地網，正張網以待。一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，我們絕不姑息、絕不手軟。只要觸碰法網，無論是躲在國外還是「藏身台灣」，都一定會受到法律的嚴懲。

據香港文匯報報導，該發言人表示，香港大埔宏福苑火災發生後，一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂，打着所謂「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，通過扶植、操縱其香港「代理人」，擾亂破壞救災善後大局，妄圖重現「黑暴」亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤。

發言人指出，正告境外敵對勢力和反中亂港分子，以災生亂，天理難容。災難無情，人間有愛。在重大災難面前，救死扶傷、和衷共濟是人類社會最基本的道義。在民生罹難之時、在救災關鍵之際，你們冷血無情、泯滅人性，為撈取「政治光環」消費災情、煽動對立，在香港傷口上撒鹽，是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，是對災民的二次傷害，公理何在！

發言人表示，「正告境外敵對勢力和反中亂港分子，火上澆油，必食惡果」。

發言人指出，正告境外敵對勢力和反中亂港分子，法網恢恢，疏而不漏。反中亂港者，雖遠必誅。隨着港版國安法、《維護國家安全條例》等維護國家安全法律的深入實施，香港國家安全不設防的歷史已一去不復返。現在還有人妄圖挑動民眾重拾「抗爭記憶」, 製造亂港逆流，再掀「顏色革命」，是痴心妄想，絕不可能得逞。法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手！

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，網紅八炯聲稱火警發生2、3小時後，當局「只派出一輛消防車」，此話一出，引發香港網友怒火，紛紛指責他散布假消息。對此，八炯則回應，他只是轉述街上一名老婦人的說法，並強調若對方出面認錯，他也會道歉。

大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳在Threads上發文表示，她難以理解八炯這位台灣人為何要利用一段影片，質疑「為什麼只有一條喉管」，聲稱「香港消防只派一輛消防車」，還指防暴警察在場。

在2日晚間，八炯也發布影片稱自己「查證不周」，向香港消防單位和市民鞠躬道歉。

香港大火 宏福苑 火災

