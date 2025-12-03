最溫暖告別…媽命喪宏福苑大火 女兒代收「最後一個包裹」感動：滿滿的愛

大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令人極為難過。有遇難者女兒在網上發文，指母親生前愛網購，大火發生後失蹤6天，在收到確認母親離世的消息前，她收到母親最後訂購的貨品。她打開盒子發現是熟悉的蘋果及栗子，「每天媽媽都會為我準備一罐蘋果桔餅汁，隔幾天就有栗子湯」。

女兒再用AI搜尋這兩種食物的寓意，發現有「平安」及「利子」的意思，她感恩母親以最溫柔的方式告別，留給她滿滿的愛與祝福，「囡囡，今後妳要自己剝開生活的殼了。但別怕，媽媽把平安和甜蜜，都提前藏在了妳的路上」。

不少網友大受觸動並一起安慰樓主，「沒有一句煽情的文字，卻處處滲透母愛與思念」、「妳在用媽媽教會妳的方式，把愛和痛都溫柔地包裹起來。這種誠實面對悲傷的能力，或許正是她留給妳最珍貴的生存智慧」。

樓主在Threads上發文，指自己自小體弱，是個生命奇蹟，母親常為她準備健康食物，在母親悉心照顧下健康成長。她指母親在宏福苑大火發生後失蹤了6天，在第6天傳來噩耗，確認母親已離世。

女兒代收包裹 感受母親的愛與祝福

樓主又指母親生前愛網購「很聰明的自己付款，數天後包裹送到門口，她會興奮與我分享她的戰利品」。而至12月1日「收到她離開的消息前，我先收到取件簡訊，因為當初幫她綁定的是我的電話」。

樓主打開紙箱發現是熟悉的蘋果及栗子，「每天媽媽都會為我準備一罐蘋果桔餅汁，隔幾天就有栗子湯」。樓主特意用AI搜尋這兩樣東西的寓意，「真的起雞皮疙瘩，蘋果是『平安』」，就像母親常叮囑她「出門小心，平安回家」。

而栗子則有「利子」的意思，「需要耐心剝開堅硬的外殼，才能嚐到裡面的溫軟香甜。多像她對我的愛，表面總是嘮叨著『穿多些衣服』，內裡卻是毫無保留的甜」。樓主感受到母親的愛，最後帶著蘋果及栗子到殮房，告知母親她收到了，「謝謝祢，媽媽。祢連告別，都用了最溫暖的方式」。

女兒：母親用最溫暖方式告別

不少網友深受觸動，「請好好保重自己」、「媽媽會在另一個地方繼續守護妳，加油」、「沒有一句煽情的文字，卻處處滲透母愛與思念」、「因為最深最真摯的愛，從來都是最簡單的」、「妳媽媽有妳這個女兒，已經一生無憾」、「妳媽媽變成妳身邊的細小事物，一點一滴的陪著妳，只要妳想，妳仍然可以感受到」。

網友：妳的文字撫慰到好多受傷的心靈

有網友留言「媽媽生前買了護肝產品給我，我吃了之後就留著包裝。妳可以留著栗子袋、蘋果套。這些都是我自己療癒喪親創傷的方法，希望幫到妳」，有人希望樓主的文字可撫慰其他受傷的心靈，「我不是災民，但都被妳的文字深深觸動，多謝妳願意同大家分享妳的感受，相信可以撫慰到好多受傷的心靈。祝願妳健康平安」。

文章授權轉載自《香港01》