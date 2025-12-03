快訊

原約好和家人共度聖誕 菲傭於香港大火不幸罹難…10歲兒：希望能當消防員

香港01／ 撰文／成依華
圖為廣福道休憩處涼亭內貼滿悼念紙條。香港中通社
圖為廣福道休憩處涼亭內貼滿悼念紙條。香港中通社

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重，死傷者或下落未明者包括多名外傭，據菲律賓傳媒12月2日報道，在大火中不幸喪生的菲律賓傭工Maryan Pascual Esteban原擬在聖誕前回鄉，與家人團聚，這次慘劇使她遺下10歲兒子。

綜合GMA News、菲律賓新聞社等報導，40歲的Maryan Pascual Esteban（以下稱Maryan）在香港工作4年，在此之前曾在黎巴嫩工作10年。

她原擬在12月16日回菲律賓，與家人一起度過聖誕，她父親的生日日子也是在那段時期，父親Jaime Esteban向傳媒悲傷指，至今無法接受女兒離世，一家人徹夜難眠，在大火發生的2天前、即11月24日，家人與Maryan通話，當時Maryan提醒他們注意身體，講述她的回鄉計劃，未料這是他們與Maryan的最後一次對話。

Maryan的母親嘆稱「我們的聖誕節原本會非常快樂，但這事發生了。」

菲律賓移民工人事務部（Department of Migrant Workers）形容Maryan是位女英雄，「她在照顧僱主5歲女兒時不幸殉職」。部門向其家人保證會提供經濟援助，並會立即安排把Maryan的遺體運送回國。

兒子冀長大成為消防員

Maryan有一位10歲大的兒子在菲律賓黎剎省（Rizal）凱恩塔（Cainta），菲媒指，他會獲教育資助直至完成大專學業，菲律賓海外勞工福利署（OWWA）稱將鼓勵其完成學業，因這正是他母親所渴望的事。

根據GMA News，這位10歲男孩被問及長大後想做什麼時，他說希望成為消防員，冀不會再有人死於火災。

菲律賓駐香港總領事館2日表示，目前確認在所有與大火事件有關的菲律賓國民中，92人安全無恙，1人受傷住院，1人死亡。

香港勞工及福利局局長孫玉菡12月2日表示，大火中有10名外傭死亡、3人受傷。他表示，每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助，實際金額視乎其留院時間。

文章授權轉載自《香港01》

