遇難者數字更新…香港大火增至159人身亡 仍有31人失聯

香港宏福苑大火，有了最新遇難者數字，死亡人數新增至一百五十九人。其中一百四十具遺體已由家屬確認身份，另外十九具遺體仍有待確認。

香港警方剛宣布完成宏福苑全部七幢起火大廈的搜索，再尋獲多三具遺體，令死亡人數增至一百五十九人，年齡最小一歲、最高齡九十七歲。

查詢庇護中心、管業處及核對出入境紀錄等後，目前有三十一人仍然失聯。較早前錄得的七十九名傷者，當中四十二人已出院，三十七人仍留院，其中四人危殆、九人嚴重，餘下二十四人情況穩定。

外傭方面，確認十名外傭死亡，包括九名印尼女傭及1名菲律賓女傭，另有五名外傭受傷，當局會與所屬駐港總領事館聯絡受害者海外家屬，作出一切可行的跟進及支援。