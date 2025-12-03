「但願這場火能燒醒一些人」香港親政府媒體人批評宏福苑大火是人禍

快訊

中央社／ 台北3日電
圖為12月2日，香港大埔宏福苑火災遇難者頭七，廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花。香港中通社
圖為12月2日，香港大埔宏福苑火災遇難者頭七，廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花。香港中通社

立場親政府的香港媒體人及專欄作家屈穎妍，昨天在其臉書發文談及宏福苑大火，指過去幾年香港只著重「政治表忠」、「要掌聲不要批評」，議員及媒體失去監察作用，並引用電影一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」。

屈穎妍一向被指為立場親政府及親建制。她2日在其臉書發文，題為「先治好惹來蒼蠅的腐爛」。而有香港自媒體報導，這篇文章2日曾在大公報臉書刊載，但數小時後被大幅修改。

文章指出，官員及政客經常指「民生無小事」，但不少市民都向「東張西望」（香港電視台一個節目）投訴，該節目成功代表政府部門、議員政黨、傳統媒體的失敗與失效，潛台詞是「投訴無門」。宏福苑的大維修問題一年前已被「東張西望」報導過，也是居民投訴無門後的最後選擇。

這篇文章表示，屈穎妍近年也曾接獲市民有關大廈維修的求助，市民指都曾向議員及媒體求助，無問題並沒得到解決，「小市民是如此無助」。「劉德華在電影『焚城』第一句對白是這樣的：『人禍，有時比天災更可怕！』」。

文章又指，發生火災後，有人趁機搞事是意料之內，尤其香港曾經嚴重撕裂。「可惜這幾年我們一直用錯療傷方法，不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠，要掌聲不要批評，議員及媒體被綁手綁腳，完全失去監察作用，出大事，是遲早的事，唯一沒料到，是要用幾百條人命、幾千個家庭來交學費」。

這篇文章表示，蒼蠅不叮無縫的蛋，國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛。「由治及興」不是口號，是徹徹底底的改變，一個撼動官僚制度的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。

文章最後表示，「但願這場火能燒醒一些人，能照亮我們的前路」。

