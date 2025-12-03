印傭受驚嚎哭仍關心少主 慶幸未放學：寶寶會很害怕的

大埔宏福苑五級大火災傷亡慘重，數以千計居民流離失所，部分人已獲安置到臨時居所。《香港01》接觸到一戶居於宏志閣的家庭，其印傭憶述友人來電通知逃生，雖然宏志閣無被波及，但想起同鄉葬身火海、其他大廈變得「黑鼆鼆」的慘狀，她仍驚得雙腳無力，不禁放聲大哭說感到「好不舒服」，但仍慶幸4歲半的女少主當時未放學，「如果寶寶在家，他會很害怕的」。

印傭Eka來港約6年，服務現時僱主的家庭約3年半，她本身育有3個女兒，因此自己也很喜歡小朋友，形容把負責照顧的孩子當成「自己的女兒這樣，我的寶寶這樣」，覺得照顧小朋友比較開心。

她憶述，大火當日她正獨自在家中工作，沒有聽到任何警鐘聲，「都無聲，我們怎麼知道呀！」幸有朋友來電通知她發生火警，說「那些火焰好大啊！是在你家嗎？」她於是立即拿起銀包和鎖匙逃命。但走出家門按下升降機按鈕，升降機卻沒有反應，她唯有行樓梯落樓，終平安逃出生天。

Eka說，當日離開大廈後，僱主曾經聯絡她，她立即告知對方指自己已平安。但事發至今一周，她的情緒尚未平伏，仍然驚得雙腳無力，更說有友人在大火中喪生，且看到宏福苑多座大廈經歷火劫後變得「黑鼆鼆」，內心感到「好不舒服」，受訪時更一度激動得放聲大哭。

雖然驚魂未定，但Eka言談間，仍讓人感受到她非常疼愛4歲半的女少主。她兩度向記者提及，幸好火警發生時，女少主尚未放學，稱自己想起當日的情況也「嚇到現在」，若當日「BB（女少主）在家裡，她會很害怕！」」

延伸閱讀：

宏福苑大火│多個外傭及勞工團體呼籲 勿直接捐款予殉職外傭遺屬

宏福苑大火災｜印傭組織致哀 舉辦祈禱會及多區籌款

文章授權轉載自《香港01》