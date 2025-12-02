聽新聞
香港立法會 李家超：7日如期選舉

聯合報／ 香港特派員李春、記者陳湘瑾／綜合報導

香港特首李家超以對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重為由，宣布香港立法會選舉如期在十二月七日舉行。

香港建制派最大政黨民建聯支持如期選舉，因其成員捲入宏福苑事件，指出現針對該黨的「一系列抹黑」，還有組織打擊該黨選情。

針對大火案，李家超要求調查到底。他表示香港將成立由法官主持的獨立委員會調查，港府並將繼續跟進宏福苑火災約三十名失聯人員搜索。

就立法會選舉，李家超指，十二月七日香港立法會選舉會如期舉行；如期選舉是對社會穩定的維護，更是對大埔宏福苑災後重建工作的有力支撐，讓新一屆議員盡早履職，才能夠更快、更有效推進包括災後善後支援、復原重建以及涉及的法律檢討和改革等。

李家超認為很多工作都需要經過立法會審議，批准撥款和制定法律才可落實，新當選的立法會議員，在經歷一場重大的悲痛下進入議會，對他們來說是一次深刻的使命啟示，政府將與新一屆立法會帶著相同理念和改革意向，立即投入工作，讓新當選的議員盡快就任，讓他們和政府攜手以修法和撥款，實踐制度改革。

這一屆香港立法會主席梁君彥說，支持如期舉行立法會換屆選舉，期望讓新一屆議員盡早履職，與政府妥善推進援助宏福苑火災災民和重建復原等工作。他也稱今次火災有海量災後工作要處理，法律制定、政策檢討和撥款等都需要立法會高效審議。

香港建制派最大政黨民建聯發聲明支持如期選舉，將按照適當方式恢復選舉工作，以避免立法會出現真空期；還稱過去一段時間網上輿論對民建聯的「一系列抹黑」屬失實指控及有組織打擊該黨選情，現時選情告急。

香港大火 宏福苑 李家超

