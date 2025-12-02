聽新聞
香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，陸委會主委邱垂正2日前往由在台港人自發設置的弔唁點致意，並寫下留言。圖／策進會提供
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，陸委會主委邱垂正2日與陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等人，前往由在台港人自發設置的弔唁點致意。邱垂正留言寫下，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行。

策進會2日表示，11月26日香港大埔宏福苑發生重大火災事故，造成嚴重傷亡，令人深感悲痛。邱垂正2日前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意，並留言向罹難者致上深切的哀悼，向傷者、受災民眾及家屬表達誠摯的慰問和關懷，陪伴香港朋友們共同面對沉重哀痛時刻。

邱垂正在留言寫下：「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」

策進會指出，在台港人們身在台灣，心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

策進會表示，在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量。

據港媒報導，截至2日下午，這場大火的死亡人數已增至156人，仍有30人失聯。

香港大火 宏福苑 邱垂正

