中央社／ 台北2日電
香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正與陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水等人2日前往致意。（策進會提供）中央社
香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正與陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人今日前往致意，並留言向傷者、受災民眾及家屬表達慰問和關懷。

香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重火災，目前已知造成156人死亡。據台港經濟文化合作策進會（策進會）網站消息，邱垂正今日與盧長水等人一同前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意。

邱垂正等人並留言，「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」他們向罹難者致上深切的哀悼，並向傷者、受災民眾及家屬表達慰問和關懷。

為了讓身在台灣、心繫香港的台港民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點。

策進會網站表示，「在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量」。

香港大火 宏福苑

相關新聞

香港大火死亡人數增至156人 今搜查行動一度暫停原因曝

香港特區政府今天表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯

香港大火搞錯重點？專家指「這件事」才是禍根

香港宏福苑大火，不合規的棚網固然是火災原因之一，但背後的根源是相關團體與不法商人互相勾結的「圍標」。

宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被香港國安處約談

綜合港媒報導，包括政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士，原定今天下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨...

香港宏福苑大火港人在台設弔唁點 邱垂正前往致意

香港大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，在台港人自發設置在台弔唁點，陸委會主委邱垂正與陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水等人...

父母遺骸似相擁…香港大火化灰已沒人形 兒痛哭憶母最後一通電話

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉。隨着災難遇害者辨認組進場，死亡人數每日有所上升，部分大廈已完成搜索，受災最嚴重的宏昌閣昨日（1日）已搜索四分之一樓層...

香港大火全城哀悼 從「人禍問責」到「以災亂港」的災後七日

香港宏福苑大火週二（12月2日）頭七，全城瀰漫哀悼氣氛。火災多日後，Anna終於從這場噩夢中回神。

